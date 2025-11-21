< sekcia Regióny
Sereď sa v piatok podvečer rozsvieti vianočným osvetlením
Nové svetelné reťaze budú na stromoch či na rímsach budovy mestského úradu.
Autor TASR
Sereď 21. novembra (TASR) - Mesto Sereď (okres Galanta) sa v piatok večer rozsvieti vianočným osvetlením. K známej výzdobe z minulého roka pribudne aj nová svetelná výzdoba v centre mesta. TASR o tom informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
Nové svetelné reťaze budú na stromoch či na rímsach budovy mestského úradu. Slahučková priblížila, že svetelnú výzdobu darovala mestu spoločnosť organizujúca výstavu Svetelný park.
„Nový adventný veniec v malom parku na Námestí slobody začneme zdobiť už budúci týždeň. Prvú adventnú sviecu na ňom rozsvietime spoločne v nedeľu 30. novembra,“ doplnila.
Centrálny vianočný stromček zažiari na Námestí slobody 5. decembra o 17.00 h. „Ďalší stromček rozsvietime už tradične pred kostolom na Ulici M. R. Štefánika, tretí pribudne ako novinka v Hornom Čepeni a ozdobený bude aj živý ihličnan v Strednom Čepeni,“ dodala.
