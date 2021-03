Sad so starými odrodami v Seredi je poctou ovocinárovi J. Fándlymu

Sereď 28. marca (TASR) – Staré odrody ovocných stromov vysadili v uplynulých dňoch v Seredi. V areáli Základnej školy (ZŠ) Juraja Fándlyho dali základy prvému mestskému ovocnému sadu, ktorý sa stane novou oddychovou zónou pre obyvateľov mesta. Myšlienku podporila investíciou seredská radnica, podľa referentky pre zelené projekty Zuzany Slahučkovej v ňom neskôr pribudnú aj lavičky a informačná tabuľa.



"Vysadili sme zhruba na piatich ároch hrušky, marhule, jablone, mišpule, dva druhy moruší, tiež jarabiny a čerešne. Počítame so zálievkou z dvoch veľkých sudov, ktoré budú zberať vodu zo strechy školskej telocvične," uviedla pre TASR Slahučková, ktorá projekt s názvom Zmiešaný ovocný sad iniciovala. V sade zvolili podľa nej na tradičné odrody, skladbu stromov konzultovali s odborníkmi a zadovážili u pestovateľov v Moravskom Lieskovom.



Pôvodne mala samospráva zámer privolať k výsadbe stromov Seredčanov, no protipandemické opatrenie tento zámer zhatili. Vysádzali tak zamestnanci školy a mestského úradu. Garantom projektu je ZŠ, nesúca titul Zelená škola a pomenovanie po ovocinárovi, známom slovenskom obrodencovi, kňazovi a spisovateľovi, ktorý sa venoval poľnohospodárskej osvete, Jurajovi Fándlym. Chce jeho odkaz napĺňať, o ovocný sad sa budú starať prioritne žiaci a v prípade potreby bude podľa Slahučkovej nápomocné aj mesto. "Do starostlivosti spadá aj zber úrody, ktorá by mohla byť už niekoľko rokov. Žiaci sa naučia ju zberať, správne uskladňovať, spracúvať, časť budú predávať a výťažok z predaja chcú použiť na charitatívne ciele," uviedla. Zmysel projektu vyzdvihla aj riaditeľka ZŠ Renáta Šidlíková, podľa nej si takto deti lepšie uvedomia, koľko práce, námahy a starostlivosti je za každým kúskom ovocia, ktoré zjedia.



Ovocný sad v Seredi bude pre verejnosť v určenom čase po vyučovaní a počas víkendov prístupný, v jeho susedstve sa nachádzajú aj prvky mestského fit parku.