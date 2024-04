SSC chce začať s prácami na novom moste v Seredi koncom roka

Sereď 15. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) chce začať s prácami na výstavbe cestného mosta v Seredi koncom roka 2024. Primátora Ondreja Kurbela o tom informoval riaditeľ úseku investícií Generálneho riaditeľstva SSC Juraj Joanidis na pondelkovom stretnutí v Seredi. Uviedla to hovorkyňa radnice Zuzana Slahučková.



Statický posudok uzavretého mosta by SSC mala mať k dispozícii v máji 2024. Na jeho základe sa bude posudzovať aj možnosť prejazdu dopravy do 3,5 tony v smere do mesta. Tým by sa odľahčila doprava na rýchlostnej ceste R1 v úseku pripájača na Dolnú Stredu. "Pre mesto dáva veľký zmysel spustenie aspoň jednosmernej premávky po moste do začatia komplexnej obnovy," uviedol primátor.



"SSC informovala, že už bol zrealizovaný prieskum trhu na vypracovanie statického posudku. Táto úloha vyplýva SSC z uznesenia vlády SR, ktoré prijala na svojom nedávnom výjazdovom rokovaní v Galante práve vďaka iniciatíve primátora Serede," uviedla hovorkyňa. Vo svojom vystúpení na rokovaní vládneho kabinetu prezentoval primátor aj výsledok ankety, v ktorej respondenti reflektovali svoje zažité situácie a vplyvy na ich každodenný život práve pre uzáveru dôležitého mosta v Seredi.



Samotný projekt obnovy mosta je v štádiu rezortnej expertízy. "Expertné posúdenie Ministerstvom dopravy SR je súčasťou prípravy procesu verejného obstarávania zhotoviteľa diela. Aktuálne finalizujeme súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania. Ak by nevznikli žiadne problémy, počítame s možnosťou podpisu zmluvy o výstavbe v jeseni tohto roka," uviedol Joanidis. Počas realizácie potom príde k úplnému uzatvoreniu mosta pre automobilovú dopravu na jeden rok, k dispozícii bude iba pešia lávka.



Do ankety o vplyvoch uzávery na bežný život používateľov sa v termíne od 21. do 26. marca zapojilo spolu 1445 respondentov, z nich 76 percent obyvateľov Serede. Mimoriadne nepriaznivý dosah a každodenné obmedzenia pociťuje až približne 64 percent respondentov. Uzatvorený most spôsobuje zvýšené náklady na dopravu a časové straty, výrazne ovplyvnil návštevnosť podnikov a firiem. Mesačné zvýšené náklady do 50 eur spôsobuje až 35 percentám respondentov, 15 percentám náklady stúpli o viac než 100 eur mesačne.