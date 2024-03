Sereď spustila anketu o uzatvorenom moste, výsledok predložia vláde

Sereď 20. marca (TASR) - Mesto Sereď spustilo anketu pre obyvateľov mesta, o výsledok ktorej sa chce primátor Ondrej Kurbel oprieť pri rokovaní s vládou SR v Seredi o riešení uzatvoreného cestného mosta. Stretnutie by sa malo podľa hovorkyne radnice Zuzany Slahučkovej uskutočniť pri príležitosti výjazdového rokovania vládneho kabinetu na budúci týždeň v Galante. "Témou bude naša žiadosť o urýchlené vyriešenie problému uzatvoreného mosta," uviedla.



"Pred zasadnutím vlády budem rokovať s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD). S jeho námestníkom Igorom Chomom sme už možné riešenia problému načrtli v januári na spoločnom stretnutí. Na výjazdovom rokovaní budúci týždeň očakávam konkrétnu odpoveď, ako štát zasiahne a pomôže," informoval primátor.



Anketu je možné vyplniť v online formulári a tiež písomne v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade (MÚ) v Seredi do utorka 26. marca do 12. hodiny.



Most ponad železnicu v Seredi uzatvorili pre jeho havarijný stav 11. mája 2023. Mesto na svojom webe uvádza, že sa snaží dosiahnuť spustenie dopravy na aktuálne piliermi podopretom moste aspoň v obmedzenom režime, k čomu vydal súhlasné stanovisko aj statik. S týmto krokom zatiaľ nesúhlasí správca komunikácie - Slovenská správa ciest. Tá zároveň stále iba pripravuje spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa obnovy. Radnica zároveň pracuje s možnosťou premostenia ťažkou mostnou súpravou v súčinnosti s armádou, a to v prípade, že ministerstvo dopravy nebude súhlasiť so spustením obmedzeného prejazdu cez podopretú konštrukciu mostu.