Sereď uzavrela dohodu o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Autor TASR
Sereď 29. novembra (TASR) - Mesto Sereď podpísalo rámcovú dohodu o poskytovaní služieb nakladania s komunálnymi odpadmi na obdobie rokov 2026 až 2030 v celkovej hodnote 4,43 milióna eur s DPH. Víťazný a zároveň jediný uchádzač Komplex - odpadová spoločnosť vzišiel z verejného obstarávania. Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Predmetom zákazky je zber a preprava zmesového komunálneho odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Tiež vedenie evidencie vývozov, druhu a množstva odpadov v rozsahu platnej legislatívy v informačnom systéme a zneškodnenie odpadu jeho uložením na skládke vrátane mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním.
Cena služby počas budúceho roka je stanovená na 636.868,42 eura s DPH. Počas ďalšieho obdobia cena stúpne na 948.093,67 eura za rok. Od januára 2027 sa poskytovateľ zaväzuje mechanicko-biologicky upraviť odpad pred jeho uložením na skládku. Zároveň sa od tohto termínu počíta so zavedením množstvového zberu odpadu z individuálnej bytovej výstavby.
