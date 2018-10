V Seredi si pripomenú storočnicu vzniku ČSR výstavou

Vystavený bude okrem iného aj Pamätný list légií – vyznamenanie udelené seredskému legionárovi Jozefovi Benovi, strelcovi 1. jazdeckého pluku Jána Jiskru z Brandýsa.

Sereď 14. októbra (TASR) - Mestské múzeum v Seredi pripravuje k 100. výročiu vzniku Československej republiky (ČSR) výstavu dokumentov viažucich sa k životu obyvateľov mesta v rokoch 1918-1938.



Ako uviedla pre TASR vedúca múzea Mária Diková, udalosti súvisiace so vznikom nového štátu Čechov a Slovákov mali na Sereď citeľný dosah, nakoľko mesto leží v blízkosti maďarských hraníc a aj na rozhraní národnostne zmiešaného územia.



"Na výstavu sme zaradili fotografie mesta, dekréty, diplomy a fotografie osobností ČSR – generála Štefánika a prezidenta ČSR Masaryka, ale i rodinné, školské predmety a fotografie a dokumenty z kultúrneho z politického života obyvateľov Serede zozbierané do zbierky múzea," pokračovala. Vernisáž sa uskutoční v piatok 19. októbra, výstava potrvá do konca januára 2019.



Vystavený bude podľa Dikovej okrem iných aj Pamätný list légií – vyznamenanie udelené seredskému legionárovi Jozefovi Benovi, strelcovi 1. jazdeckého pluku Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý sa vrátil do vlasti transportom lodí v auguste 1920.



"Tento exponát legionárskej histórie venoval do zbierok Dušan Irsák zo Serede. Návštevníkov výstavy môžu zaujať aj výňatky z archívnych dokumentov Četníckej stanice v Seredi z rokov 1918–1922 a z korešpondencie notárskeho úradu s okresným úradom o kultúrnej a spoločenskej situácii mesta. Máme ich zapožičané zo Štátneho archívu v Nitre – Archívu v Šali. Ďalší zaujímavý exponát - saténovú šatku, vyrobenú k 20. výročiu ČSR, priniesol Patrik Eckert, ktorý sa venuje vojenskému zberateľstvu," dodala Diková.