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Sereď: V zámockom parku dokončili nový tenisový areál
Nový areál prináša do mesta moderné podmienky pre tenis, tréningy, klubové aktivity, športové podujatia aj rekreačnú hru pre verejnosť.
Autor TASR
Sereď 18. júna (TASR) - Mesto Sereď dokončilo v tamojšom zámockom parku výstavbu nového tenisového areálu. Mesto má od 10. júna povolenie na jeho užívanie v režime skúšobnej prevádzky. Súčasťou areálu sú antukové kurty, centrálny kurt i zázemie tenisového klubu. TASR o tom informovala Zuzana Hrinková Siebenstichová zo seredskej radnice.
Nový areál prináša do mesta moderné podmienky pre tenis, tréningy, klubové aktivity, športové podujatia aj rekreačnú hru pre verejnosť. Športovisko vzniklo na dovtedy málo využívanom mestskom pozemku v lokalite pri kaštieli. Prvý raz otvorí mesto areál pre verejnosť v piatok (19. 6.) v čase od 16.00 do 21.00 h.
Projekt prešiel dlhým prípravným procesom. Od prvotnej myšlienky, projektovej dokumentácie, získania stavebného povolenia, odborných štúdií, konzultácií až po podanie žiadosti o dotáciu uplynulo viac ako desať rokov. „Počas skúšobnej prevádzky budeme sledovať fungovanie areálu v praxi a zároveň zabezpečovať splnenie všetkých podmienok, ktoré sú potrebné pre spustenie plnej prevádzky,“ priblížil projektový manažér mesta Branislav Bíro.
Nový areál prináša do mesta moderné podmienky pre tenis, tréningy, klubové aktivity, športové podujatia aj rekreačnú hru pre verejnosť. Športovisko vzniklo na dovtedy málo využívanom mestskom pozemku v lokalite pri kaštieli. Prvý raz otvorí mesto areál pre verejnosť v piatok (19. 6.) v čase od 16.00 do 21.00 h.
Projekt prešiel dlhým prípravným procesom. Od prvotnej myšlienky, projektovej dokumentácie, získania stavebného povolenia, odborných štúdií, konzultácií až po podanie žiadosti o dotáciu uplynulo viac ako desať rokov. „Počas skúšobnej prevádzky budeme sledovať fungovanie areálu v praxi a zároveň zabezpečovať splnenie všetkých podmienok, ktoré sú potrebné pre spustenie plnej prevádzky,“ priblížil projektový manažér mesta Branislav Bíro.