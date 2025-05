Sereď vracia na sídliská vodu, opravila už piatu studňu

Sereď 21. mája (TASR) - Mesto Sereď v okrese Galanta obnovilo studňu v Madona parku. Stalo sa tak v rámci projektu návratu studní do mestského prostredia, ide už o piatu studňu. Náklady na jej obnovu boli vo výške 1318,55 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



Priblížila, že voda je úžitkovej kvality, a teda nie je vhodná na pitie. „Slúži prioritne na zeleň v meste či vo všeobecnosti pre potreby svojich obyvateľov. Radnica verí, že vďaka vode zo studní a vďaka dobrej vôli sídliskových záhradkárov sa Sereď už tento rok ešte o niečo viac zazelená,“ uviedla.



Marián Šišo z mestského úradu vysvetlil, že túto studňu si niektorí doslova pýtali v súvislosti so starostlivosťou o zeleň pod svojimi balkónmi. „V prípade voľných finančných prostriedkov sa pustíme do ďalších,“ avizoval.



Mesto Sereď v roku 2024, pri príležitosti Svetového dňa vody, ponúklo verejnosti štyri obnovené studne. „Prínos oživených studní ocenia obyvatelia v prípade odstávky vody, sídliskoví záhradkári či deti v letných horúčavách,“ doplnila hovorkyňa. Funkčné studne sú k dispozícii na uliciach Cukrovarská, Fándlyho, na križovatke ulíc Čepeňská a Hrnčiarska, na Ulici A. Hlinku a v Madona parku.



V spolupráci s pamätníkmi boli pred časom zmapované lokality, kde stále existujú zabudnuté mestské studne z minulosti. Samospráva sa ich rozhodla postupne sfunkčniť, prečistiť, osadiť na ne ručné pumpy a odovzdať do užívania obyvateľom.