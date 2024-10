Sereď zakáže vstup so psom na detské ihriská

Sereď 4. októbra (TASR) - Mesto Sereď (okres Galanta) zakáže od novembra vstup so psom na detské ihriská i ich voľný pohyb po cyklotrase. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VNZ) o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sereď, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí.



"Od prvého novembra 2024 je voľný pohyb psa zakázaný v Seredskom mestskom parku, na trhovisku na Mlynárskej ulici, na turistickej cyklotrase v Seredi a na miestach, kde sa konajú príležitostné trhy," priblížilo mesto na sociálnej sieti. Mesto osadí aj nové informačné tabule, ktorých rešpektovanie bude sledovať mestská polícia.



Od rovnakého dátumu je vstup so psom zakázaný na pieskoviská a dopadové plochy prvkov detských ihrísk (gumená dlažba, liate gumené povrchy, tráva, kamienky, piesok a iné), na spevnené plochy športovísk, do areálov školských a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, na mestský úrad so záhradou, do nocľahárne a na pohrebiská.



"Pre policajtov, ktorí kontrolujú podmienky držania a vodenia psov, bude schválením nového VZN možné efektívnejšie a jasnejšie riešiť osoby, ktoré nedodržiavajú jednotlivé zákazy," priblížil zástupca náčelníka Mestskej polície Sereď Peter Sokol.