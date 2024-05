Sereď získala dotáciu na výstavbu tenisového areálu

Sereď 29. mája (TASR) - V Seredi v okrese Galanta vznikne nový športový areál zameraný na tenis. Radnica na výstavbu získala dotáciu 627.850 eur z Fondu na podporu športu, informoval primátor Ondrej Kurbel.



Fond schválil v máji roka tohto prerozdelenie približne 35,4 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na Slovensku. Z 225 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia fondu v rámci výzvy, schválili členovia najvyššieho orgánu fondu 73 projektov.



Komplexné zázemie pre tenistov v Seredi bude vybudované na málo využívanom pozemku mesta v areáli pri Zámockom parku. Príprava jeho realizácie trvala desať rokov, uviedol projektový manažér mesta Branislav Bíro. Výstavba by sa mala začať ešte v tomto roku, areál by mal byť uvedený do užívania v budúcom roku.