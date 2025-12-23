< sekcia Regióny
Sereď zrušila tender na zhotoviteľa rekonštrukcie futbalového štadióna
Samospráva pristúpila k zrušeniu verejného obstarávania z dôvodu zmeny okolností, za ktorých bolo vyhlásené, tiež z dôvodu, že neboli predložené viac ako dve ponuky.
Autor TASR
Trnava/Sereď 23. decembra (TASR) - Mesto Sereď zrušilo súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie tamojšieho futbalového štadióna. Stalo sa tak po vykonanom vyhodnotení ponúk, avšak pred podpisom zmluvy. Rozdelenie predmetu zákazky na tri časti podľa samosprávy predstavuje zásadnú prekážku pre úspešnú realizáciu projektu v požadovanej kvalite a najmä v požadovanom časovom rámci. Vyplýva to z materiálu zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Samospráva pristúpila k zrušeniu verejného obstarávania z dôvodu zmeny okolností, za ktorých bolo vyhlásené, tiež z dôvodu, že neboli predložené viac ako dve ponuky. „Dôvody na vykonanie zmien v projektovej dokumentácii vyplynuli z kontroly a pripomienok odborníka v oblasti futbalových štadiónov Slovenského futbalového zväzu, ktorý v projektovej dokumentácii identifikoval zásadné nedostatky a navrhol spôsob ich nápravy,“ uvádza sa v materiáli o zrušení tendra.
Realizácia rekonštrukcie so súčasným opisom predmetu zákazky by znamenala podľa obstarávateľa podstatné komplikácie pri jej realizácii. Zákazka bola pôvodne rozdelená na tri časti. Prvá sa týkala rekonštrukcie štadióna, druhá búracích prác a tretia rekonštrukcie ihriska s umelým trávnikom.
Mesto Sereď ešte v júni informovalo o získaní jedného milióna eur z Fondu na podporu športu na obnovu futbalového štadióna. Keďže celkové náklady na jeho rekonštrukciu boli predbežne vyčíslené na 2,5 milióna eur, primátor Serede Ondrej Kurbel avizoval ďalšie zháňanie zdrojov.
Zamýšľaná rekonštrukcia počíta s dispozičnou úpravou existujúcej tribúny. Kompletne by sa mala obnoviť zdravotechnika, ústredné kúrenie a elektroinštalácie. Počíta sa so zväčšením priestoru prvého podlažia smerom k ihrisku, s opravou a so spevnením tribúny a jej strechy.
Priestor druhého podlažia pod stupňami hľadiska by sa mal čiastočne sprístupniť a využiť na nové priestory pre VIP divákov. Projekt myslí aj na sadovnícke úpravy okolia, nové oplotenie, vonkajšie a vnútroareálové osvetlenie parkoviska, obnovu parkovísk a spevnených plôch.
