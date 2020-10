V záhrade Fándlyho fary bude komentovaná prehliadka záhrady

Sereď/Dolná Krupá 10. októbra (TASR) – Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa v tomto roku zapojili v Trnavskom kraji iba v Seredi a Dolnej Krupej pri Trnave. V záhrade seredskej Fándlyho fary i v dolnokrupanskom kaštieľskom parku sú v sobotu pre návštevníkov pripravené komentované prehliadky, informujú o tom ich organizátori.



Záhrada pri Mestskom múzeu - Fándlyho fare je otvorená od 10.00 do 16.00 h. "Prezentujeme tu základy zaniknutého stredovekého kostola, ktorý kedysi na tomto mieste stál," uviedla vedúca múzea Mária Diková. Dodala, že pozrieť si možno rôzne kamenné fragmenty z lodných mlynov či seredských hotelov a aj výstavu tehál zo súkromnej zbierky Dušana Irsáka. V priestoroch záhrady sú vysadené rôzne druhy javorov, ozdobné višne a kvitnúce i zelené rastliny. V roku 2011 posadili tzv. Fándlyho nekvitnúcu jabloň ako spomienku na slovenského kňaza, významného spisovateľa Juraja Fándlyho, ktorý pôsobil v Seredi takmer tri roky ako kaplán. V Seredi sa do Víkendu otvorených parkov a záhrad prvýkrát zapojili v roku 2016, v tomto roku sú pre opatrenia voči COVID-19 bez sprievodného kultúrneho programu.



Historický park pri kaštieli v Dolnej Krupej spravuje Hudobné múzeum Slovenského národného múzea. Na sobotu sú na 13.00 a 15.00 h podľa Aleny Krátkej zo správy múzea pripravené dve komentované prechádzky po najzaujímavejších miestach parku. "V každej skupine môže byť najviac 30 účastníkov," uviedla. Park vznikol v roku 1800 na prianie majiteľa panstva grófa Jozefa Brunsvika, návrh spracoval významný belgický záhradný architekt Henrich Nebien. Mal rozlohu 200 hektárov, v súčasnosti je to už iba 17 hektárov. Nachádzajú sa v ňom rôzne zaujímavosti ako umelá jaskyňa či jazierko, vysadených je množstvo líp, tisov, platanov a ďalších vzácnych drevín. Turistickým lákadlom je sekvojovec mamutí, ktorý má výšku 48 metrov a obvod kmeňa 503 centimetrov. "Na záver pozveme návštevníkov do kaštieľa na našu novú výstavu Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami," dodala Krátka. Aj v Dolnej Krupej je tohtoročné podujatie bez sprievodného programu.



Víkend otvorených parkov a záhrad pripravuje na Slovensku od roku 1996 nezisková organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.