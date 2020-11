Seredskí poslanci schválili čestné občianstvo mesta pre Pavla Mešťana

Sereď 12. novembra (TASR) – Čestné občianstvo mesta Sereď pre iniciátora a zakladateľa Múzea holokaustu Pavla Mešťana schválilo mestské zastupiteľstvo na svojej štvrtkovej schôdzi. Ocenilo tým prínos dlhoročného, už bývalého riaditeľa Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea na vybudovaní múzea v Seredi.



Návrh na udelenie ocenenia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta podal historik Milan Petráš. Uviedol, že vybudovanie objektov i realizácia myšlienky múzea holokaustu sú ojedinelým, obdivuhodným počinom. Mešťan je, ako informoval, autorom a realizátorom myšlienky pietneho využitia bývalého areálu pracovného a koncentračného tábora v Seredi, tiež autorom libreta a scenára expozície Múzea holokaustu, ktorá dostala mesto Sereď do svetového povedomia lokalít, v ktorých si pripomíname tragické obdobie holokaustu. Zaslúžil sa o akvizíciu podstatnej časti múzejných predmetov, ktoré sú v expozícii vystavené. "Mesto Sereď môže byť hrdé na univerzitného profesora Pavla Mešťana, jeho zásluhou sa dostalo na svetovú mapu miest, ktoré si pripomínajú holokaust. Občania Serede túto kataklizmu nespôsobili, no udelením čestného občianstva vyslovia odkaz o svojom zmýšľaní a konaní," napísal v zdôvodnení predkladateľ návrhu.



Počas prerokúvania návrhu zástupca primátora Serede Ľubomír Veselický uviedol, že realizácia múzea bola behom na dlhú trať a vyžiadala si niekoľkomiliónový náklad. Ako dodal, Mešťan sa dlhodobo zasadzoval za dosiahnutie cieľa. "Nie je to časť histórie nášho mesta, na ktorú môžeme byť hrdí, ale je potrebné, aby sme si ju pripomínali," konštatoval Veselický. Múzeum otvorili v roku 2016 a Veselický verí, že aj vďaka nemu domáci i zahraniční návštevníci spoznávajú Sereď. V prvom roku po otvorení múzeum navštívilo 30.000 ľudí. "Kto poznal stav barakov pred náročnou stavebnou rekonštrukciou, sa musí hlboko ukloniť pred jej výsledkom - od zabezpečenia finančných prostriedkov až po realizáciu," uviedol v návrhu Petráš.



Návrhy na ocenenia mesta možno v Seredi podľa VZN podávať počas celého roka, zastupiteľstvo sa nimi zaoberá vždy po 30. septembri.