Séria podujatí v Prešove poukazuje na boj proti násiliu na ženách

Prešov 27. novembra (TASR) - Sériu podujatí zameraných na boj proti násiliu na ženách pripravilo v Prešove združenie MyMamy. Uskutočňujú sa v rámci celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. TASR o tom za organizátorov informovala Verana Dobal.



Združenie MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania. Spoluorganizátorom a zároveň hlavným miestom, kde sa podujatia od piatka 25. novembra do 10. decembra konajú, je Centrum pre nezávislú kultúru Wave v Prešove. V Krajskej galérii bola v piatok sprístupnená výstava diel s názvom + alebo "doľava X doprava" / "hore X dole". Zaoberá sa rôznymi formami násilia, ktoré je páchané v nenápadných formách.



"Od drobných poznámok na pracovisku či pokrikovaniu na ulici cez nevyžiadanú poštu alebo komentovanie na sociálnych sieťach až po verejný tlak na 'dokonalý zjav' a správny vzťah podľa rodového zaradenia, alebo potenciálne usádzanie človeka do stereotypných mantinelov už od narodenia. Násilie psychické, sexualizované a inštitucionálne," priblížila Dobal s tým, že záujemcovia si výstavu môžu pozrieť do 10. decembra.



Súčasťou kampane je aj divadelné predstavenie Smrť Antigony v naštudovaní združenia PORT, občianske združenie, ktoré si diváci môžu pozrieť 30. novembra v centre Wave. V sobotu 3. decembra sa tu návštevníci naučia vyšívať krížikovým stehom názory a kultové hlášky s Kundy Crew. Vo štvrtok večer 8. decembra je pripravený Pub Quiz Femme, ktorý bude postavený na otázkach o ženských právach, spoločenských témach či pojmoch z pop kultúry.



Kampaň ukončí diskusia alebo Rodová čitáreň so spisovateľkou Nicol Hochholczerovou 10. decembra. Informácie k podujatiam nájdu záujemcovia na profile MyMamy na sociálnej sieti.



Medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women's Global Leadership Institute), sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women's Global Leadership), v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november, Deň boja proti násiliu na ženách, a za koniec 10. december, Medzinárodný deň ľudských práv. Chceli tak symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.