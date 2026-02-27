< sekcia Regióny
Séria prednášok predstaví témy kníh pracovníkov SNM - Múzea Bojnice
Prednášku Erika Kližana o požiari zámku v roku 1950 si bude môcť verejnosť vypočuť 4. marca, nájdené zbierky grófa Pálffyho predstaví 11. marca Katarína Malečková.
Autor TASR
Bojnice 27. februára (TASR) - Séria odborných popularizačných prednášok predstaví témy kníh i výskumov odborných pracovníkov Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice. Konať sa budú vo veľkej klubovni pri Huňadyho sále na Bojnickom zámku každú marcovú stredu od 15.00 h. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Odborní pracovníci návštevníkom osobne predstavia témy svojich kníh a výskumov, odhalia menej známe súvislosti a prezradia zaujímavosti, ktoré sa do bežných prehliadok zámku nezmestia,“ načrtlo múzeum.
Prednášku Erika Kližana o požiari zámku v roku 1950 si bude môcť verejnosť vypočuť 4. marca, nájdené zbierky grófa Pálffyho predstaví 11. marca Katarína Malečková. O lipe kráľa Mateja porozpráva 18. marca Marek Púčik, Kližanova prednáška 25. marca zase bude venovaná zámockej jaskyni.
