Séria veľtrhov Alma Mater pokračuje vo štvrtok v Žiline
Autor TASR
Žilina 19. februára (TASR) - Tretí ročník veľtrhov Alma Mater pokračuje vo štvrtok v Žiline. Maturanti a všetci, ktorí uvažujú o vysokej škole, tak môžu získať prehľad o študijných programoch, prijímacích konaniach či štipendiách v žilinskom Event House do 13.30 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Podujatie približuje ponuku slovenských vysokých škôl priamo k žiakom a umožňuje im osobne sa stretnúť so zástupcami škôl, pýtať sa na študijné programy, prijímacie konania či študentský život a získať praktické informácie, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa o ďalšej vzdelávacej ceste,“ uviedol rezort.
Súčasťou série veľtrhov je aj predstavenie štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorá podporuje talentovaných študentov pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu. „Domáci študenti môžu získať podporu až 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia,“ doplnil rezort školstva.
Aktuálny ročník Alma Mater odštartoval začiatkom februára v troch mestách na východe Slovenska - v Michalovciach, Košiciach, Prešove. Tohtotýždňovými zastávkami boli popri Žiline mestá Poprad a Dolný Kubín. V marci sa veľtrh presunie postupne do Komárna, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Trnavy a Trenčína. Vstup na veľtrhy je bezplatný. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaM.
