< sekcia Regióny
Séria workshopov kybernetickej bezpečnosti pokračovala v Prešove
Skúsenosti zo zahraničia aj zo Slovenska ukazujú, že kybernetické útoky môžu mať zásadný vplyv na fungovanie verejných inštitúcií.
Autor TASR
Prešov 19. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pokračuje v sérii bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy vo všetkých krajských mestách Slovenska. Cieľom je posilniť pripravenosť zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby a budovať kultúru bezpečnosti naprieč verejnou správou. V piatok v Prešove o tom informovali minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR Ladislav Šnapko.
„Kybernetické útoky dnes, žiaľ, nie sú abstraktnou predstavou z filmov. Čoraz viac sa dotýkajú nielen štátnych informačných systémov, ale aj bežného fungovania verejnej správy a každodennej práce ľudí. Moderné útoky už dávno nie sú primárne o prelamovaní technológií. Hackeri nehľadajú slabé systémy, ale slabé návyky - a práve tie často rozhodujú o tom, či útok uspeje alebo nie,“ uviedol Migaľ, ktorý chce kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Skúsenosti zo zahraničia aj zo Slovenska ukazujú, že kybernetické útoky môžu mať zásadný vplyv na fungovanie verejných inštitúcií. Príkladom sú podľa rezortu aj nedávne udalosti spojené s fungovaním katastra na Slovensku, ktoré ukázali, ako výrazne môže kybernetický incident zasiahnuť každodenný život občanov.
Významnú úlohu pri ochrane štátnych systémov zohráva podľa rezortu vládna jednotka CSIRT, ktorá monitoruje kybernetický priestor a rieši incidenty v reálnom čase. Popri technických opatreniach je však rozhodujúcim faktorom prevencia, vzdelávanie a pripravenosť zamestnancov verejnej správy, ktorí často predstavujú prvú líniu digitálnej obrany štátu.
MIRRI SR preto organizuje sériu bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti určených pre všetkých zamestnancov verejnej správy. Program je zameraný na praktické situácie z reálnej praxe - od rozpoznávania phishingových útokov až po modelové krízové scenáre a bezpečné využívanie nových technológií vrátane umelej inteligencie.
„Na workshopoch účastníkom predstavujeme nielen aktuálnu legislatívu a metodické materiály, ale aj praktické nástroje a postupy, ktoré môžu okamžite využiť vo svojej práci. Veľký dôraz kladieme na reálne scenáre, analýzu rizík či služby vládnej jednotky CSIRT,“ doplnil Šnapko.
Po úvodnom štvrtkovom (18. 6.) workshope v Trnave pokračovala v piatok séria podujatí v Prešove a mieri taktiež do ďalších krajských miest - Banskej Bystrice (22. júna), Trenčína (23. júna), Nitry (24. júna), Bratislavy (25. júna), Žiliny (29. júna) a napokon do Košíc (30. júna).
„Kybernetické útoky dnes, žiaľ, nie sú abstraktnou predstavou z filmov. Čoraz viac sa dotýkajú nielen štátnych informačných systémov, ale aj bežného fungovania verejnej správy a každodennej práce ľudí. Moderné útoky už dávno nie sú primárne o prelamovaní technológií. Hackeri nehľadajú slabé systémy, ale slabé návyky - a práve tie často rozhodujú o tom, či útok uspeje alebo nie,“ uviedol Migaľ, ktorý chce kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Skúsenosti zo zahraničia aj zo Slovenska ukazujú, že kybernetické útoky môžu mať zásadný vplyv na fungovanie verejných inštitúcií. Príkladom sú podľa rezortu aj nedávne udalosti spojené s fungovaním katastra na Slovensku, ktoré ukázali, ako výrazne môže kybernetický incident zasiahnuť každodenný život občanov.
Významnú úlohu pri ochrane štátnych systémov zohráva podľa rezortu vládna jednotka CSIRT, ktorá monitoruje kybernetický priestor a rieši incidenty v reálnom čase. Popri technických opatreniach je však rozhodujúcim faktorom prevencia, vzdelávanie a pripravenosť zamestnancov verejnej správy, ktorí často predstavujú prvú líniu digitálnej obrany štátu.
MIRRI SR preto organizuje sériu bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti určených pre všetkých zamestnancov verejnej správy. Program je zameraný na praktické situácie z reálnej praxe - od rozpoznávania phishingových útokov až po modelové krízové scenáre a bezpečné využívanie nových technológií vrátane umelej inteligencie.
„Na workshopoch účastníkom predstavujeme nielen aktuálnu legislatívu a metodické materiály, ale aj praktické nástroje a postupy, ktoré môžu okamžite využiť vo svojej práci. Veľký dôraz kladieme na reálne scenáre, analýzu rizík či služby vládnej jednotky CSIRT,“ doplnil Šnapko.
Po úvodnom štvrtkovom (18. 6.) workshope v Trnave pokračovala v piatok séria podujatí v Prešove a mieri taktiež do ďalších krajských miest - Banskej Bystrice (22. júna), Trenčína (23. júna), Nitry (24. júna), Bratislavy (25. júna), Žiliny (29. júna) a napokon do Košíc (30. júna).