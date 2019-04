SERIÁL: Buk lesný v Smokovci hlási príchod jari

V súčasnosti má strom vďaka každoročnému strihaniu tvar zvončeka, resp. klobúka, v zime, keď je bez listov, zase pripomína strašiaka.

Vysoké Tatry 23. apríla (TASR) – Buk lesný, ktorý pred desiatkami rokov vysadili pred súčasným domom Horskej záchrannej služby (HZS) v Starom Smokovci, odolal víchriciam a prispôsobil sa mu aj rozvoj tejto tatranskej osady. Podľa Tatrancov i horských záchranárov každoročne prvými pukmi hlási príchod jari. Keď sa jeho listy sčervenajú, je to zase znak, že sa blíži jeseň.



„Tento buk je jednou z listnatých dominánt Vysokých Tatier, zaujímavý je svojou veľkosťou, košatosťou, ale aj svojím príbehom. Čo som sa dozvedela z rozprávania starších horských záchranárov, keď sa na tomto mieste koncom 60-tych rokov staval dom horskej služby, bola tam aleja z týchto stromov. Všetky padli rozvoju, za tento jeden sa však postavili horskí záchranári, chceli, aby tam ostal,“ priblížila Inga Janigová z popradského pracoviska Štátneho archívu v Prešove, ktorej o tomto strome porozprával bývalý náčelník HZS Jozef Koršala.







Odvtedy sa v Starom Smokovci vystriedalo niekoľko generácií horských záchranárov, ktorí tento strom starostlivo upravujú a chránia. Osadili pod ním aj lavičku, kde nájdu návštevníci i obyvatelia osady miesto na oddych či tieň počas teplých letných dní.



V súčasnosti má strom vďaka každoročnému strihaniu tvar zvončeka, resp. klobúka, v zime, keď je bez listov, zase pripomína strašiaka. „Ja osobne ho každý rok upravujem, keďže jeho konáre padajú dole až na chodník a zavadzali by ľuďom, ktorí tadiaľto prechádzajú. Čo som si naštudoval, tak je parkový, ozdobný strom a videl som, že ho do podobného tvaru strihajú aj inde,“ uviedol dlhoročný záchranár HZS Ján Kušnirák, ktorý konáre strihá do výšky dvoch metrov, väčšinou na prelome júna a júla, keď začína v Tatrách jar. Zaujímavosťou je, že vlani ho strihali o mesiac skôr, keďže sa zazelenal už koncom mája. „Tým, že ho zastrihneme, tak už nepúšťa listy dole k zemi, ale rozširuje sa smerom k hlavnej ceste."



„Keď som sa snažila zistiť, koľko má rokov, lebo všetko sú len naše dohady, tak mi odborníci zo štátnych lesov povedali, že môže mať okolo 70 rokov. Čiže nie je až taký starý, ako by sme možno kvôli hrúbke jeho kmeňa predpokladali. Ale je zaujímavý práve svojím príbehom, tým, kde stojí, ale aj svojím tvarom,“ skonštatovala Janigová, ktorá v roku 2017 prihlásila tento buk lesný do súťaže o najkrajší slovenský strom. Zrejme pre svoj mladší vek však neuspel. Janigová však verí, že keď sa o neho budú horskí záchranári aj naďalej takto starať, raz túto dominantu Smokovca ocení aj verejnosť. „Je to taký nemý svedok života v Starom Smokovci,“ dodala.