SERIÁL: Sekvoju obrovskú daroval Kremnici G. K. Zechenter-Laskomerský

Strom, ktorý má viac ako úctyhodných 150 rokov, sa nachádza v Morovej záhrade na Zlatej ulici.

Kremnica 8. apríla (TASR) - Do výšky 22 metrov sa týči sekvoja obrovská, ktorú Kremnici pred rokmi daroval banský lekár a prozaik Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. Strom, ktorý má viac ako úctyhodných 150 rokov, sa nachádza v Morovej záhrade na Zlatej ulici.



Sekvoja obrovská nie je pre región Kremnice práve najtypickejším druhom, pôvodným miestom jeho výskytu je Kalifornia. S jej výskytom v tomto starobylom baníckom meste sa spája zaujímavý príbeh. Sadenicu tohto stromu daroval predkom súčasných majiteľov záhrady, v ktorej rastie, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. Lekár a prozaik, ktorý bol v tom čase ešte len študentom, býval u tejto rodiny v podnájme.



Dobrovoľný ochranca prírody Jaroslav Slašťan priblížil, že známy lekár sekvoju daroval rodine z vďaky, že sa u nej dobre cítil. "Mali veľmi dobré vzťahy," poznamenal. Rodina sadenicu pestovala najprv v kvetináči, neskôr sa rozhodla presadiť ju do záhrady.



Sekvoja má viac ako 150 rokov a je tak akýmsi živým pamätníkom života Kremničanov. Prežila dve svetové vojny aj požiar v roku 1945, ktorý jej však neublížil. O niekoľko desiatok rokov neskôr, v roku 1989, do vrcholca stromu udrel blesk, zlomil ho, čím zabránil jeho ďalšiemu rastu.



Podľa Slašťana obdivujú kremnickú sekvoju nielen domáci, ale aj turisti, ktorí do mesta zavítajú. Na škodu však podľa jeho názoru je, že nie je tento výnimočný strom spropagovaný a turisti sa o ňom dozvedia len náhodou. "Je chybou, že si na Slovensku nedokážeme spropagovať aj výnimočnosti z oblasti živej prírody," poznamenal v tejto súvislosti.



Kremnická sekvoja sa stala známou aj vďaka minuloročnému zámeru Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vyradiť ju zo zoznamu chránených stromov. Dôvodom mal byť jej zhoršený zdravotný stav. S týmto názorom nesúhlasili aktivisti, ktorí spisovali petíciu, majitelia stromu a ani mesto Kremnica. ŠOP napokon od svojho zámeru ustúpila.