SERIÁL: Trnavský kat bol dobre plateným zamestnancom

Na snímke meč z roku 1685, ktorý patril trnavskému katovi Jakubovi Freyovi uložený v Západoslovenskom múzeu. V Trnave, 4. júna 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 4. júna (TASR) – Hoci povolanie kata zaniklo u nás vo svojej podstate až zrušením trestu smrti po Nežnej revolúcii, predstavy bežného človeka vo vzťahu k nemu siahajú skôr do vzdialenejšej histórie. Pod vplyvov romantických filmov či kníh to bol zväčša muž s nízkym spoločenským statusom, pri popravách s červenou kapucňou na hlave. Skutočnosť mohla byť však iná. Príkladom je Trnava, prvé slobodné kráľovské mesto na území Slovenska, ktoré hrdelné právo získalo s privilégiami už v roku 1238. Takže malo medzi svojimi zamestnancami aj kata.Alebo, ako uvádzajú dobové mestské knihy. Podľa historika Martina Tibenského, ktorý sa venoval stredovekým remeslám, sa trnavský kat tešil úcte obyvateľov mesta a mohol sa zúčastňovať na dôležitých mestských zasadnutiach. Ako mestský zamestnanec mal dokonca právo bývať v mestských priestoroch, priamo na pozemku radnice.uviedol. Doplnil, že informácie o trnavských katoch v dobových análoch sú kusé, ide viac menej o zmienky v iných súvislostiach, napríklad pri vyplácaní mzdy.doplnil Tibenský.Historik Jozef Šimončič vo svojej knihe Mojej Trnave uvádza v danej súvislosti, žeTibenský dodal, že v roku 1394 mesto, nevedno za čo, vyplatilo katovi 40 denárov, neskôr pol talentu, na drevo.uviedol.Podľa Tibenského sa však nezachovalo nič o podmienkach prijatia uchádzača na toto pracovné miesto, ktoré nebolo voľnou živnosťou.priblížil Tibenský. V historických písomnostiach sa úrad kata označuje, ako dodal, tiež latinským carnifex, čo v hlavnom význame znamená mäsiar, alebo frekventovanejšie nachrichter.uviedol.Kati mávali aj iné povinnosti.uviedol historik. Mnohé z činností ale vykonávali jeho podriadení, paholci a sluhovia.Trnavský kat však mával spravidla aj takA to preto, že chodil vykonávať rozsudky smrti i mučenia po širokom okolí, do miest, ktoré právo meča nemali. Podľa článku Dariny Fridrichovej zo Štátneho archívu v Trnave, ktorý vyšiel v Novinkách z radnice, v roku 1529 tak ďakovala za požičanie kata Senica, ktorá mu chcela za prácu vyplatiť šesť zlatých. Avšak sám si vypýtal viac, totiž za dve popravené osoby 16 zlatých. Listom z roku 1532 žiadal gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka mesto Trnavu o požičanie kata. Senica žiadala kata aj v roku 1537 a 1539. V roku 1544 zasa žiadalo o kata mesto Hlohovec, mestečko Čachtice, v roku 1546 tiež Nové Mesto nad Váhom.Povolanie kata mohlo byť z času na čas podľa Tibenského aj dedičné.povedal. V análoch mesta Trnava sa mená týchto mestských služobníkov nezachovali, nevie sa ani, kedy a kým toto remeslo v mesteJedným z mála známych je Ján Rassel, spomenutý v roku 1447. Ďalším Jakub Frey, ktorého meč z roku 1685 sa nachádza v zbierke Západoslovenského múzea. Je meter dlhý, bohato zdobený, na jednej strane čepele má rytý dekór znázorňujúci popravčie koleso a motívy svätcov a anjelov, na druhej strane čepele je obraz šibenice a meča.