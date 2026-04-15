< sekcia Regióny
SERIÁL V KINE: Fanúšikovia Mestečka Twin Peaks sa majú na čo tešiť
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Premietať seriál na plátne kina je na Slovensku mimoriadna udalosť, no vo svete nejde o ojedinelú záležitosť. Bratislavské Kino Lumiére sa vybralo u nás nevyšliapanou cestou a divákom pripravilo premietanie kultového seriálu Mestečko Twin Peaks. „V čase svojho vzniku, v roku 1990, úplne zmenil seriálovú tvorbu a zaviedol filmovú kvalitu aj do televízie,“ uvádza Slovenský filmový ústav (SFÚ) k mysterióznemu seriálu Davida Lyncha a Marka Frosta. Od 17. apríla do 4. mája si diváci budú môcť pozrieť na veľkom plátne prvé dve jeho série a prequel Twin Peaks: Oheň so mnou poď (1992).
„V čase svojho vzniku seriál priniesol zásadnú inováciu toho, čo publikum od seriálu očakáva. V ére postmoderny zmiešal populárne seriálové prvky s intertextuálnymi odkazmi na popkultúru i vysoké umenie. Dokázal vytvoriť fanúšikovskú komunitu, ktorá každý týždeň chcela vedieť, kam sa posunie záhada Twin Peaks,“ hovorí filmová teoretička Katarína Mišíková, ktorá seriál aj lektorsky uvedie. Premietať sa bude v podobe maratónskych projekcií v rozsahu sedem až deväť hodín s prestávkami.
Seriál sa odohráva vo fiktívnom mestečku Twin Peaks v štáte Washington, kde v jedno ospalé ráno miestnych obyvateľov rozruší správa, že na brehu rieky našli bezvládne telo populárnej stredoškoláčky Laury Palmer. Začína sa vyšetrovanie plné tajomstiev, ktoré sa stále viac a viac zamotáva.
Tvorcovia k seriálu pristúpili novátorsky v mnohých ohľadoch. Podľa Mišíkovej seriál prevzal schémy soap opery a detektívky ako pátranie, prostredie malej komunity, tínedžerská partia a jej vzťahové vzorce, ale rezignoval na tradičnú seriálovú dramaturgiu. „Ide skôr o film rozprávaný v reťazi seriálových epizód. Namiesto objasňovania záhady sa zápletka čoraz viacej zahusťuje bizarnými a mysterióznymi motívmi. Dôverne známe prostredie amerického malomesta sa mení na svet plný nepochopiteľných prvkov a udalostí. Divácke očakávanie rozuzlenia je tak postupne prerámcované fascináciou ďalšími tajomstvami,“ vysvetlila.
Manažérka Kina Lumiére Zita Hosszúová priznáva, že s myšlienkou uviesť v kine kultový seriál sa pohrávali už od roku 2017, keď vznikla tretia séria pod názvom Mestečko Twin Peaks - Návrat. „Licencie na uvedenie seriálu v kinách sa však uvoľnili len nedávno a my sme nezaváhali. Máme nesmiernu radosť, že sa pridávame k renomovaným európskym kinám, ktoré sa diváctvu rozhodli tento cinefilský zážitok sprostredkovať,“ povedala Hosszúová a verí, že si do kina nájdu cestu i mladí ľudia, ktorí v mestečku Twin Peaks „ešte neboli“. „V prípade, že sa tento náš seriálový experiment stretne s pozitívnym ohlasom, tretia séria sa objaví v programe Kina Lumiére ešte tento rok,“ uzavrela.
