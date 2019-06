SERIÁL: Výrobe tkaníc sa na hornej Nitre venuje mladá učiteľka

Náramky, ozdoby do vlasov, opasky, popruhy na gitaru či kabelky. Využitie tkaníc je v dnešnej dobe rôznorodé. Ich výrobu - karetkovanie, poznali ľudia ešte v deviatom, možno skoršom storočí a dnes sa jej na hornej Nitre venuje mladá učiteľka a mama troch detí Zuzana Babničová Kytková z Bystričian (na snímke). V Bystričanoch 10. júna 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bystričany 10. júna (TASR) - Náramky, ozdoby do vlasov, opasky, popruhy na gitaru či kabelky. Využitie tkaníc je v dnešnej dobe rôznorodé. Ich výrobu poznali ľudia ešte v deviatom, možno skoršom storočí a dnes sa jej na hornej Nitre venuje mladá učiteľka a mama troch detí Zuzana Babničová Kytková z Bystričian.načrtla Babničová Kytková.Výroba karetiek podľa nej siaha do deviateho, možno skoršieho storočia.spomenula.Hlavnou záľubou mladej učiteľky nie je výroba karetiek, ale pradenie na kolovrátku, s ktorým chodí i na rôzne akcie. Šije si k tomu staré slovanské šaty, ktoré si chcela ozvláštniť a ozdobiť, dostala sa tak k výrobe tkaníc. Informácie o technike si vyhľadala na internete, venuje sa jej len tretí rok.priblížila Babničová Kytková.Vzory na tkaniciach sú rôznorodé, pričom karetiek na výrobu možno použiť päť až 50.podotkla umelkyňa.Alternatívou ručnej výroby tkaníc je dnes podľa nej možno tá prostredníctvom stroja.vysvetlila.Do tajov karetkovania učiteľka z Bystričian zaučila záujemcov i na minuloročnom workshope v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Karetkovaniu sa podľa nej venuje na Slovensku viac ľudí, odhadla však, že tí, ktorých pozná, by sa dali na prstoch dvoch rúk porátať.