Sériou podujatí si pripomenú výročie príchodu prvého vlaku do Popradu

Poprad 15. marca (TASR) - Príchod prvého vlaku do Popradu po 150 rokoch a začiatok premávania známej tatranskej električky z Tatranskej Polianky do Tatranskej Lomnice pred 110 rokmi si v tomto roku pripomenú nadšenci vlakovej histórie. Pripravujú viaceré podujatia, ktoré budú v znamení spomenutých výročí. Prvým z nich je vyhlásenie výtvarnej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl.



"Pred 150 rokmi, presne 8. decembra 1871 prišiel do Popradu prvý vlak, čím sa začala pravidelná prevádzka na úseku trate Košicko-bohumínskej železnice zo Žiliny do Popradu. O štyri dni neskôr bol do prevádzky uvedený aj úsek z Popradu do Spišskej Novej Vsi. Pred 110 rokmi bola 16. decembra 1911 začatá prevádzka na úseku trate tatranskej elektrickej železnice z Tatranskej Polianky do Tatranskej Lomnice. To podmienilo aj začiatok skúšobnej prevádzky parnej elektrárne v Poprade, čím sa mohol začať rozsiahly proces elektrifikácie Vysokých Tatier a podtatranských miest a obcí," uviedol výkonný riaditeľ Veterán klub železníc, o. z. Poprad Ján Sabaka.



Spolu s Tatranskou galériou, ktorá sídli v budove bývalej parnej elektrárne a ďalšími partnermi, pripravujú sériu podujatí, ktorými si tieto významné výročia pripomenie.



"Dnes sme vyhlásili detskú výtvarnú súťaž, propozície ktorej dostali základné umelecké školy na celom Spiši. Konferencia k spomenutým jubileám sa uskutoční 18. novembra a jej záver bude tvoriť vernisáž k 150. výročiu Košicko-bohumínskej železnice, ktorú pripravuje Považské múzeum v Žiline," doplnil Sabaka.



Spomienkové podujatia budú zavŕšené v decembri nostalgickými jazdami historických električiek, počas ktorých sa uskutoční prezentácia detskej publikácie o vlakoch a električkách. Zároveň sa vtedy uskutoční aj oficiálne vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže.