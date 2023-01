Sériu dní otvorených dverí na UNIZA otvorí Strojnícka fakulta

Žilina 24. januára (TASR) – Sériu dní otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) otvorí vo štvrtok (26. 1.) Strojnícka fakulta. Návštevníkom ukážu laboratóriá a expozície pred aulou Datalan. Súčasťou akcie budú aj prezentácie pozvaných priemyselných partnerov. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



Fakulta humanitných vied bude mať deň otvorených dverí (DOD) 7. februára. "Top novinkou roka je možnosť osobne sa zúčastniť prednášky, semináru alebo cvičenia podľa vlastného výberu, a to počas celého letného semestra. Návštevníci môžu nazrieť do nahrávacieho štúdia, laboratórií a jazykových učební. Zažijú aj koncert mladej rockovej kapely Nezvestná múza," priblížila Valentovičová s tým, že DOD sa uskutoční aj online, a to 7. marca.



DOD Fakulty bezpečnostného inžinierstva sa bude konať 8. februára. Valentovičová uviedla, že súčasťou sprievodného programu bude aj ukážka zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek a prehliadka hasičskej a zdravotníckej techniky.



Stavebná fakulta sa bude prezentovať 9. februára. "Návštevníci sa zoznámia s ponukou študijných programov prepojených s praxou a stretnú aj vybraných zamestnávateľov. Dozvedia sa viac o študentskom živote a možnostiach vycestovať do zahraničia už počas štúdia," načrtla Valentovičová.



Brány Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa otvoria 10. februára. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií bude mať DOD 15. februára. Hostia podľa Valentovičovej uvidia, ako študenti vyvíjajú stratosférický balón. Počas celého doobedia bude otvorené expo, kde sa mladí návštevníci dozvedia informácie o študijných programoch.



Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky sa uskutoční 16. februára v konferenčnom centre fakulty. Pripravené sú praktické workshopy, prehliadky počítačových laboratórií či ukážky riešených prác študentov. "Sériu dní otvorených dverí na UNIZA uzatvorí 17. februára Výskumný ústav vysokohorskej biológie, ktorý vo svojom sídle v Tatranskej Javorine privíta uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia," uzavrela Valentovičová.