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ŠESŤ HODÍN: Polícia v Prešovskom kraji si posvietila na vodičov
Policajti vykonali 1474 dychových skúšok.
Autor TASR
Prešov 31. júla (TASR) - Polícia počas šesťhodinovej kontroly v Prešovskom kraji odhalila 252 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu a telefonovanie počas jazdy. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Kontrola sa uskutočnila vo štvrtok (30. 7.) od 12.00 do 18.00 h v rámci celoslovenskej policajnej akcie. Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 100 prípadoch. Bezpečnostným pásom nebolo pripútaných 47 osôb a 21 vodičov počas jazdy telefonovalo.
Policajti vykonali 1474 dychových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel, pričom jeden z nich mal viac ako jedno promile. Pozitívnu dychovú skúšku mali aj štyria vodiči nemotorových vozidiel, všetci s hodnotou vyššou ako jedno promile. Jeden vykonaný test na prítomnosť drog mal negatívny výsledok.
Počas kontroly policajti zadržali tri vodičské preukazy, jedno osvedčenie o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom. Päť priestupkov oznámili príslušným orgánom a odhalili aj jedného páchateľa trestného činu. „Jazdite zodpovedne, dodržiavajte dopravné predpisy a myslite na to, že za každým priestupkom môže byť ohrozený ľudský život,“ dodala polícia.
Kontrola sa uskutočnila vo štvrtok (30. 7.) od 12.00 do 18.00 h v rámci celoslovenskej policajnej akcie. Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 100 prípadoch. Bezpečnostným pásom nebolo pripútaných 47 osôb a 21 vodičov počas jazdy telefonovalo.
Policajti vykonali 1474 dychových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel, pričom jeden z nich mal viac ako jedno promile. Pozitívnu dychovú skúšku mali aj štyria vodiči nemotorových vozidiel, všetci s hodnotou vyššou ako jedno promile. Jeden vykonaný test na prítomnosť drog mal negatívny výsledok.
Počas kontroly policajti zadržali tri vodičské preukazy, jedno osvedčenie o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom. Päť priestupkov oznámili príslušným orgánom a odhalili aj jedného páchateľa trestného činu. „Jazdite zodpovedne, dodržiavajte dopravné predpisy a myslite na to, že za každým priestupkom môže byť ohrozený ľudský život,“ dodala polícia.