Šesť laureátov si v Prešove prevzalo krajské ocenenia za rok 2025
Prešov 18. decembra (TASR) - V Divadle Jonáša Záborského v Prešove vo štvrtok slávnostne odovzdali ocenenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Počas 21. ročníka kraj ocenil šesť osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj a šírenie dobrého mena kraja v rôznych oblastiach života. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie PSK.
Trom laureátom udelil Cenu PSK a ďalším trom Cenu predsedu PSK. „Týmito oceneniami vyjadrujeme našim laureátom poďakovanie, ale aj úctu a neutíchajúci obdiv. Nejde len o akési symbolické gesto, ale o uznanie ich dlhoročnej práce, mimoriadneho talentu a nezištnej služby spoločnosti. Je to prejav toho, akí sú pre nás dôležití, a tiež potvrdením, ako veľmi si ich prácu, projekty a úspechy, ktoré dosiahli a ktoré zároveň presiahli hranice Prešovského kraja aj Slovenska, vážime,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Medzi laureátmi Ceny PSK za rok 2025 je košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Ocenenie získal za významný prínos k budovaniu spoločenského zmieru a udržiavaniu kultúrnych a duchovných hodnôt, ako aj za podporu charity, vzdelávania a ekumenizmu. Ďalšou ocenenou bola Zuzana Kollárová, archivárka Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Poprad. V oblasti archívnictva pôsobí už 37 rokov. Pod jej vedením archív rozšíril akvizičnú činnosť a získal viacero vzácnych historických dokumentov. Trojicu laureátov Ceny PSK doplnil urológ Ivan Minčík, ktorého zásluhou sa prešovská urológia zaradila medzi rešpektované odborné pracoviská v rámci celej Európy.
Laureátov navrhovali jednotlivci aj inštitúcie, pričom konečné rozhodnutie prijali krajskí poslanci na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie ocenení PSK.
Cenu predsedu PSK si prevzala diabetologička Ilza Schwartzová. Predseda kraja ocenil jej celoživotnú profesionálnu službu v oblasti diabetológie, výnimočný, oddaný a láskavý prístup k pacientom Prešovského kraja a jej empatiu. Ďalšou ocenenou bola rehoľná sestra Maristella, Mária Kačová, ktorá už viac ako štyri desaťročia pomáha týraným ženám, osamelým matkám, bezdomovcom či ľuďom v hmotnej núdzi. Trojicu uzatvára umelecký rezbár Martin Barnáš. Jeho diela zdobia chrámy a verejné priestory nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku či Argentíne.
Autorkou udeľovaných ocenení je akademická sochárka Eva Fišerová. V prípade Ceny PSK ide o dielo v tvare gotickej brány, ktorá symbolizuje prijímanie nových podnetov. Cena predsedu PSK pripomína ľudské srdce obopnuté krídlami.
