Šesť obcí v okrese Senica sa dohodlo na koordinovanom postreku komárov

Sekule 31. mája (TASR) – Šesť obcí v okrese Senica - Sekule, Kúty, Borský Svätý Jur, Čáry, Brodské a Kuklov, sa dohodlo na koordinovanom postreku komárov. Zverejnili aj prvé termíny, kedy sa budú postreky realizovať. Informovala o tom obec Sekule na webovej stránke.



V rámci tejto spolupráce sa obce dohodli na vzájomnom zdieľaní poznatkov a skúseností s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri samotnom postreku. "Na nedávnom stretnutí, ktoré organizoval Bratislavský samosprávny kraj, sa zúčastnili zástupcovia obcí. Stretnutie poskytlo informácie o projekte biologickej regulácie komárov v alúviu Moravy. Okrem toho sme diskutovali aj o nových plánoch v rámci projektu Mosquito Bioregulation podporovaného programom Interreg," uviedla obec Sekule.



Projektový manažér hlavného partnera projektu predstavil návrh a možnú štruktúru združenia obcí, ktoré by sa venovalo biologickej regulácii komárov. Toto združenie by podľa projektového manažéra poskytlo lepšie možnosti na diskusiu s ďalšími inštitúciami a získanie finančnej podpory.



Najbližší postrek sa uskutoční v stredu v obci Kúty. Nasledovať bude postrek v obciach Brodské a Čáry vo štvrtok 1. júna. O deň neskôr to budú obce Sekule a Borský Svätý Jur, vždy od 20.30 h.



Počas postreku apelujú obce na občanov, aby si zabezpečili ochranu svojich včelstiev. "Rovnako chceme upozorniť, aby ste sa v čase postrekov zdržiavali v interiéroch svojich domovov alebo iných bezpečných miestach," informovala obec Sekule.