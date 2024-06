Šesť sociálnych bytov v Košiciach pomôže ďalším rodinám v núdzi

Košice 20. júna (TASR) - Mesto Košice poskytne na prenájom šesť malometrážnych bytov pre potreby ubytovania ľudí a rodín v sociálnej núdzi. Doposiaľ neobývateľné nájomné byty sa po rekonštrukcii stanú na najbližších 15 rokov útočiskom pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Informoval o tom vo štvrtok košický magistrát po tom, ako primátor mesta Jaroslav Polaček podpísal nájomnú zmluvu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.



Byty s výmerou 19 až 22 štvorcových metrov sa nachádzajú v mestských častiach Sever a Západ. Spoločnosť Úsmev ako dar ich na vlastné náklady zrekonštruuje a v spolupráci s mestom ich prenajmú ľuďom s trvalým pobytom v Košiciach, ktorí sú ohrození stratou bývania. Dlhodobý prenájom týchto bytov schválili v marci poslanci mestského zastupiteľstva, pripomenul magistrát.



Radoslav Dráb zo spoločnosti Úsmev ako dar uviedol, že s podporou mesta sa spoločne zabráni vyňatiu detí z rodín do ústavnej starostlivosti. "V šiestich mestských malometrážnych nájomných sociálnych bytoch im pripravíme nový domov. Nevieme si predstaviť, čo musia prežívať matky a otcovia samoživitelia, keď strácajú svoju strechu nad hlavou v tejto náročnej dobe. My im dáme bezpečie, pokoj, domov a život bez strachu," uviedol po podpise zmluvy. Finančné prostriedky sa organizácia snaží získať od rôznych darcov, uplynulý týždeň sa začala aj kampaň Rodina sa počíta.



Mesto Košice poukázalo na to, že týmto spôsobom pomoci predchádza vzniku bezdomovectva a zároveň sa zhodnocuje aj mestský majetok. Predmetné byty sa nachádzajú v nevyhovujúcom až dezolátnom stave a boli dlhodobo neobývateľné. V sobotu (22. 6.) sa začne s kompletnou rekonštrukciou prvého z nich, ďalšie obnovia v nasledujúcich mesiacoch. Nájomníci sa do nich budú postupne sťahovať od októbra až do Vianoc.



Primátor Polaček skonštatoval, že mesto už dlhodobo pomáha sociálne odkázaným rodinám. Vyzdvihol aj aktivity Úsmevu ako dar a pripomenul, že uplynulý rok im mesto prenajalo v budove bývalej materskej školy v Pereši štyri byty. V nich bývajú rodiny s deťmi, ktoré boli z rôznych dôvodov ohrozené stratou bývania.



"Dal som verejný prísľub, že mestské byty predávať nebudeme a, naopak, sa o ne budeme starať a zveľaďovať. Postupne ich rekonštruujeme. Vďaka tomu ich dokážeme ponúknuť tým, ktorí nemali toľko šťastia ako máme my," uviedol primátor, ktorý ocenil aktivity Úsmevu ako dar.



Podľa magistrátu za uplynulých päť rokov bolo na sociálne bývanie do užívania daných 41 bytov, a to v častiach Západ, Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Sever a Juh.