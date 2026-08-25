< sekcia Regióny
Šesť strán bude mať spoločnú kandidátnu listinu vo voľbách v Trenčíne
Predseda miestneho koordinačného výboru KDH Ján Fabičovic podotkol, že po 16 rokoch sa v Trenčíne končí jedna éra a dnes nikto nevie, kto sa stane novým primátorom.
Autor TASR
Trenčín 25. augusta (TASR) - Progresívne Slovensko (PS), SaS, KDH, Demokrati, Občianska konzervatívna strana (OKS) a Hnutie Slovensko sa dohodli na spoločnom postupe v komunálnych voľbách v Trenčíne. Do volieb pôjdu so spoločnou kandidátnou listinou pod heslom Spoločne pre Trenčín a postavia tak spoločných kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trenčíne vo všetkých štyroch volebných obvodoch mesta. TASR o tom v utorok informoval predseda miestnej bunky Trenčín-Považie hnutia PS Branislav Líška.
„Spoločne pre Trenčín vystihuje to, s čím do tejto spolupráce vstupujeme. Reprezentujeme rôzne politické strany a nemusíme mať na všetko rovnaký názor. Pri rozhodovaní o Trenčíne však musí byť na prvom mieste záujem mesta a jeho obyvateľov, a preto sme sa rozhodli spojiť,“ uviedol Líška.
Politické subjekty chcú podľa neho priniesť silný tím s novou energiou, konkrétnymi riešeniami a posúvať mesto dopredu. „Cieľom tejto spolupráce je, aby bol Trenčín moderným, bezpečným a dobrým mestom pre život všetkých Trenčanov a Trenčanky,“ skonštatoval.
Koalícia chce spolupracovať nielen počas volebnej kampane. Dohodla sa pokračovať v spolupráci aj po komunálnych voľbách a presadzovať spoločné programové priority v MsZ v Trenčíne.
„Ako predstavitelia jednotlivých demokratických strán vnímame našu spoločnú kandidátnu listinu poslancov mesta Trenčín ako dôležitý prínos aj z pohľadu čitateľnosti a jasnej zodpovednosti kandidátov, za ktorými strany v meste stoja,“ vyhlásil krajský predseda OKS Juraj Bakoš. Vysvetlil, že nominanti strán totiž okrem osobnej angažovanosti a záväzku voči voličom vstupujú do kampane aj ako reprezentanti určitého širšieho pohľadu na správu vecí verejných, čo v prípade nezávislých kandidátov nemusí byť vždy zjavné. „Hlásime sa k našim stranám a sme si vedomí toho, že hodnoty demokracie, kontrolných mechanizmov a transparentného riadenia musia platiť aj na tejto najnižšej, avšak občanovi najbližšej úrovni samosprávy,“ doplnil.
Spojenie síl opozičných strán v Trenčíne označila okresná predsedníčka strany Demokrati Michaela Kobzová za jasný dôkaz toho, že im záleží na budúcnosti mesta viac ako na akýchkoľvek politických rozdieloch. „Táto široká koalícia prináša občanom Trenčína to najdôležitejšie - stabilitu, odbornosť, spoločný rešpekt a silnú alternatívu, ktorá dokáže efektívne riešiť problémy ľudí,“ zdôraznila.
Predseda miestneho koordinačného výboru KDH Ján Fabičovic podotkol, že po 16 rokoch sa v Trenčíne končí jedna éra a dnes nikto nevie, kto sa stane novým primátorom. „O to viac bude mesto potrebovať silné zastupiteľstvo. Trenčania si zaslúžia poslancov, ktorí sa vedia dohodnúť - preto do volieb ideme Spoločne pre Trenčín,“ uzavrel.
„Spoločne pre Trenčín vystihuje to, s čím do tejto spolupráce vstupujeme. Reprezentujeme rôzne politické strany a nemusíme mať na všetko rovnaký názor. Pri rozhodovaní o Trenčíne však musí byť na prvom mieste záujem mesta a jeho obyvateľov, a preto sme sa rozhodli spojiť,“ uviedol Líška.
Politické subjekty chcú podľa neho priniesť silný tím s novou energiou, konkrétnymi riešeniami a posúvať mesto dopredu. „Cieľom tejto spolupráce je, aby bol Trenčín moderným, bezpečným a dobrým mestom pre život všetkých Trenčanov a Trenčanky,“ skonštatoval.
Koalícia chce spolupracovať nielen počas volebnej kampane. Dohodla sa pokračovať v spolupráci aj po komunálnych voľbách a presadzovať spoločné programové priority v MsZ v Trenčíne.
„Ako predstavitelia jednotlivých demokratických strán vnímame našu spoločnú kandidátnu listinu poslancov mesta Trenčín ako dôležitý prínos aj z pohľadu čitateľnosti a jasnej zodpovednosti kandidátov, za ktorými strany v meste stoja,“ vyhlásil krajský predseda OKS Juraj Bakoš. Vysvetlil, že nominanti strán totiž okrem osobnej angažovanosti a záväzku voči voličom vstupujú do kampane aj ako reprezentanti určitého širšieho pohľadu na správu vecí verejných, čo v prípade nezávislých kandidátov nemusí byť vždy zjavné. „Hlásime sa k našim stranám a sme si vedomí toho, že hodnoty demokracie, kontrolných mechanizmov a transparentného riadenia musia platiť aj na tejto najnižšej, avšak občanovi najbližšej úrovni samosprávy,“ doplnil.
Spojenie síl opozičných strán v Trenčíne označila okresná predsedníčka strany Demokrati Michaela Kobzová za jasný dôkaz toho, že im záleží na budúcnosti mesta viac ako na akýchkoľvek politických rozdieloch. „Táto široká koalícia prináša občanom Trenčína to najdôležitejšie - stabilitu, odbornosť, spoločný rešpekt a silnú alternatívu, ktorá dokáže efektívne riešiť problémy ľudí,“ zdôraznila.
Predseda miestneho koordinačného výboru KDH Ján Fabičovic podotkol, že po 16 rokoch sa v Trenčíne končí jedna éra a dnes nikto nevie, kto sa stane novým primátorom. „O to viac bude mesto potrebovať silné zastupiteľstvo. Trenčania si zaslúžia poslancov, ktorí sa vedia dohodnúť - preto do volieb ideme Spoločne pre Trenčín,“ uzavrel.