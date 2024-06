Zariadenia sociálnych služieb v Bystrici sú otvorené verejnosti

Banská Bystrica 12. júna (TASR) - V šiestich zariadeniach sociálnych služieb v Banskej Bystrici sa v stredu koná deň otvorených dverí. Až do 17.00 h sa verejnosť môže prísť pozrieť, ako fungujú, ako sa starajú o skôr narodených obyvateľov a tiež, aké aktivity pre nich zamestnanci pripravujú, aby im spríjemnili voľné chvíle.



Svoje brány pre návštevníkov otvorilo Stredisko sociálnych služieb na Ulici 9. mája, Zariadenia pre seniorov Jeseň a KOMUCE na Robotníckej a Krivánskej ulici, Zariadenie sociálnych služieb Sénium a Seniordom Betonika.



"Počas dňa otvorených dverí chceme priblížiť každodenný život našich klientov, ktorým sa venujeme a zapájame ich do rôznych aktivačných činností. V meste pod Urpínom nám na senioroch záleží. Ide nám o to, aby ich prestali mladšie generácie vnímať ako ľudí na okraji spoločnosti a zároveň vytvárali čo najviac príležitostí na ich aktívny život a stretávanie sa s nimi," zdôraznila Adriana Tupá, poverená vedením oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti mestského úradu.



Pre rodinných príslušníkov, návštevníkov ako aj pre osoby, ktoré sú čakateľmi na poskytnutie sociálnej služby v zariadení, sú okrem prehliadky objektov a ukážok aktivít pripravené i diskusie so seniormi a pracovníkmi zariadení sociálnych služieb na území mesta.



"Pracovníci sa v našich zariadeniach sociálnych služieb obetavo starajú o ľudí, ktorí v minulosti urobili pre nás veľmi veľa. Spríjemňujú im jeseň života tak, aby ju mohli prežiť slušne, dôstojne a najmä s pocitom, že je tu niekto, kto sa o nich postará. Budem rád, ak čo najviac ľudí využije počas dnešného dňa možnosť navštíviť zariadenia, kde seniorom poskytujeme pocit bezpečia, opatery a z časti aj domova, ktorý je pre nás všetkých nenahraditeľný," konštatoval primátor Ján Nosko.