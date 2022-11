Sestry v Banskej Bystrici stiahli výpovede zo služieb, zvýšia im platy

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Sestry z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici stiahli svoje výpovede zo služieb. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



"Vedenie vyhovelo požiadavkám sestier," uviedla. Požiadavky podľa nej zapracovali do dodatku kolektívnej zmluvy. Ako z neho vyplýva, zamestnancom nemocnice sa od novembra zvýšili základné mzdy o päť až desať percent.



Pod oznámenie o vypovedaní nadčasovej práce a pracovnej pohotovosti sa malo podpísať 130 sestier, uviedla pre TASR predsedníčka Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Natália Nagyová. Upozornila, že nešlo o ich akciu.



Nemocnica podľa hovorkyne eviduje nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. "K ideálnemu počtu by sme potrebovali doplniť približne 60 sestier a desať pôrodných asistentiek. Najproblematickejší je stav sestier inštrumentárok a sestier na neonatologickej klinike," dodala.