Sever Malých Karpát láka krasovými útvarmi aj bohatou históriou

Na snímke dievčatko zbiera medvedí cesnak v chránenom území Majdán pri Horných Orešanoch, archívne foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na leteckej snímke z 11. októbra 2018 pohľad na Smolenický zámok nad obcou Smolenice v okrese Trnava. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke sú vápencové útvary v jaskyni Driny pri Smoleniciach, archívne foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zrúcanina hradu Korlátko, archívne foto. Foto: TASR – Dano Veselský

Na snímke Katarínka, ruina františkánskeho kostola a kjláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri obciach Dechtie a Naháč, archívne foto. Foto: TASR

Na leteckej snímke z 11. októbra 2018 zrúcanina hradu Čachtice, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Mohyla Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola odhalená na Bradle v roku 1928. Brezová pod Bradlom, archívne foto. Foto: TASR - Vladimír Miček

Bratislava 26. júna (TASR) – Turisticky mimoriadne atraktívna je aj severná časť Malých Karpát, v ktorej sa nachádza najvyšší vrch tohto pohoria Záruby (768 m. n. m.). Hrebeň Karpát sa tiahne až po Čachtický hrad neďaleko Nového Mesta nad Váhom, v tejto časti sú však vrchy nižšie.Na juhovýchodnom úpätí pohoria ležia obce Doľany (historický názov Ompitál) a Dolné i Horné Orešany, ktoré sú súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Za vodnou nádržou pri Horných Orešanoch sa nachádza rekreačné stredisko Majdán. Hlbšie v údolí riečky Parná je potom osada Rybáreň – sieť rybníkov na chov lososovitých rýb, ktoré dal v roku 1876 vybudovať gróf Pálffy. Malebnou oblasťou vedie náučný chodník. V nedávnej minulosti tu na zvážanie dreva postavili úzkorozchodnú železnicu, ktorá siahala až po okolie Dobrej Vody. Celá sieť tratí dosiahla dĺžku 70 kilometrov a slúžila do 60. rokov minulého storočia.Na vrchu Molpír nad obcou sa rozprestieralo trácko-skýtske hradisko už v 6. storočí pred našim letopočtom, neskôr tu stála veľkomoravská osada. V 14. storočí bol postavený strážny hrad pri tzv. Českej ceste (spájala Prahu s Budínom), po zničení a dlhom období úpadku ho v prvej polovici 20. storočia obnovili Pálffyovci. Dnes obľúbený Smolenický zámok slúži Slovenskej akadémii vied, spolu so zámockým parkom je obľúbeným výletným miestom. Súčasťou Smolenického krasu je Dolina Hlboča s jediným malokarpatským vodopádom. Neďaleko rekreačného strediska Jahodník sa nachádza jaskyňa Driny. Sieť turistických chodníkov vedie aj cez vrchy Záruby, Klokoč, Čierna skala a zrúcaninu Ostrý Kameň a malebnú obec Lošonec.Vodná nádrž je známym rekreačným strediskom v malebnej hornatej krajine. Kúsok od priehrady sa nachádza obec Rozbehy so zrúcaninou hradu Korlátka.Okrem zrúcanín hradu Dobrá Voda sa s obcou spája meno kňaza, básnika a spisovateľa Jána Hollého, ktorý tu strávil posledné roky života.Neďaleko obce sa nachádza Katarínka, ruina kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý bol postavený v roku 1618. Budova od 18. storočia chátrala, dnes ju obnovujú dobrovoľníci.Mesto ležiace 10 kilometrov od Piešťan sa môže pochváliť šikmou vežou podobne ako talianska Pisa. Postavená bola v 19. storočí a nakláňa sa takmer jeden meter od zvislej osi smerom na juhozápad. Známou pamiatkou je kostol svätého Martina z roku 1397, ale tiež synagóga postavená v maurskom slohu.Najsevernejším miestom Malých Karpát sú zrúcaniny Čachtického hradu z 13. storočia. Je spojený s legendou o Alžbete Bátoriovej-Nádašdyovej (1560-1614), ktorá bola obvinená z mučenia mladých dievčat. Legenda sa stala inšpiráciou pre vznik mnohých literárnych a filmových diel. Nakrúcala sa tu aj komédia Tajemství hradu v Karpatech (Oldřich Lipský, 1981).Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo pripomína vedca a politika, ktorý sa zaslúžil o vznik Československa. Pamätník, ktorý je dielom architekta Dušana Jurkoviča, slávnostne odhalili 23. septembra 1928. M. R. Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v neďalekej obci Košariská.