Severná časť Palackého ulice v Trenčíne sa zmení na zábavnú pešiu zónu
Projekt nadväzuje na úspešné podujatie Korzo Palackého.
Autor TASR
Trenčín 15. augusta (TASR) - O týždeň v piatok (22. 8.) sa od 16.00 do 22.00 h zmení severná časť Palackého ulice v Trenčíne na pešiu zónu s hudbou, vodnými prvkami a príjemnou atmosférou. Malý mestský festival Palackého naživo ukáže, že priestor, ktorý dnes slúži najmä na parkovanie a tranzit, má potenciál stať sa živým a atraktívnym miestom stretnutí. Informovala o tom PR manažérka Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
„Projekt nadväzuje na úspešné podujatie Korzo Palackého a prináša nový pohľad na severnú časť ulice. Na jeden večer zmiznú autá a hluk dopravy, aby tu mohli vzniknúť miesta na oddych, hudbu a rozhovory o budúcnosti verejných priestorov. Festival je pozvánkou k zamysleniu, ako je možné verejný priestor meniť, aby bol príjemnejší a bezpečnejší,“ uviedla Fojtová.
„Chceme, aby ľudia opäť zažili Palackého ulicu inak. Nie ako parkovisko, ale ako priestor, kde sa dá stretnúť, oddychovať a baviť sa. Veríme, že toto podujatie inšpiruje k trvalým zmenám, ktoré urobia Trenčín živším a prístupnejším mestom,“ doplnil Stanislav Krajči, riaditeľ tímu Trenčín 2026.
