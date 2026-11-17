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Severne od Námestia mieru v Detve vyrastá nová mestská štvrť
Mesto zároveň pripravilo projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí na výstavbu 12 rodinných domov v lokalite na Ulici Janka Kráľa, za liečebňou pre dlhodobo chorých.
Autor TASR
Detva 17. novembra (TASR) - V Detve vyrastá nová mestská štvrť s názvom Breziny. Severne od Námestia mieru sa začali prvé výkopové práce. V prvej etape výstavby pribudnú dva bytové domy. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že lokalita prinesie aj parkovanie, spoločné priestory a technické zázemie. Súčasťou projektu sú aj nové obslužné komunikácie, parkovacie miesta, zeleň a garáže. Počíta sa aj s obchodnými priestormi, v ktorých umiestnia predajňu reťazca. V ďalších etapách naplánovali postupnú výstavbu ďalších bytových domov. „Je to developerský projekt, mesto Detva sa však od začiatku podieľa na jeho príprave a spolupracuje s investorom,“ objasnil hovorca. Doplnil, že byty budujú na ploche, ktorá donedávna slúžila ako lúka. Štvrť pomenovali podľa neďalekého Brezinského potoka.
Ako ďalej uviedol, samospráva plánuje aj ďalší projekt bytovej výstavby. Bude to v lokalite východne od Námestia mieru, za budovou polikliniky. V tejto lokalite má vzniknúť 80 bytov. „Projekt je v súčasnosti v povoľovacom procese,“ poznamenal.
Mesto zároveň pripravilo projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí na výstavbu 12 rodinných domov v lokalite na Ulici Janka Kráľa, za liečebňou pre dlhodobo chorých. Ako prvé naplánovali prekladanie elektrického vedenia a vodovodu. „Následne vybudujú kompletné inžinierske siete k jednotlivým pozemkom a komunikáciu, aby mohli pozemky ponúknuť obyvateľom na výstavbu,“ zdôraznil primátor Detvy Branislav Baran.
Samospráva do budúcna plánuje aj rozšírenie mestského nájomného bývania v lokalite Dolinky. Vo svojom vlastníctve má momentálne 403 nájomných bytov. K dispozícii je 347 bytov bežného štandardu a 56 bytov nižšieho štandardu. Nachádzajú sa najmä na uliciach Štúrova, Dolinky a Petra Jilemnického. Nájomné bývanie má predovšetkým pomáhať ľuďom, ktorí si nedokážu zabezpečiť primerané bývanie vlastnými silami. Prideľovanie mestských nájomných bytov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Detva. Žiadosti posudzuje oddelenie správy majetku mestského úradu v spolupráci s referátom sociálnych vecí.
Dodal, že lokalita prinesie aj parkovanie, spoločné priestory a technické zázemie. Súčasťou projektu sú aj nové obslužné komunikácie, parkovacie miesta, zeleň a garáže. Počíta sa aj s obchodnými priestormi, v ktorých umiestnia predajňu reťazca. V ďalších etapách naplánovali postupnú výstavbu ďalších bytových domov. „Je to developerský projekt, mesto Detva sa však od začiatku podieľa na jeho príprave a spolupracuje s investorom,“ objasnil hovorca. Doplnil, že byty budujú na ploche, ktorá donedávna slúžila ako lúka. Štvrť pomenovali podľa neďalekého Brezinského potoka.
Ako ďalej uviedol, samospráva plánuje aj ďalší projekt bytovej výstavby. Bude to v lokalite východne od Námestia mieru, za budovou polikliniky. V tejto lokalite má vzniknúť 80 bytov. „Projekt je v súčasnosti v povoľovacom procese,“ poznamenal.
Mesto zároveň pripravilo projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí na výstavbu 12 rodinných domov v lokalite na Ulici Janka Kráľa, za liečebňou pre dlhodobo chorých. Ako prvé naplánovali prekladanie elektrického vedenia a vodovodu. „Následne vybudujú kompletné inžinierske siete k jednotlivým pozemkom a komunikáciu, aby mohli pozemky ponúknuť obyvateľom na výstavbu,“ zdôraznil primátor Detvy Branislav Baran.
Samospráva do budúcna plánuje aj rozšírenie mestského nájomného bývania v lokalite Dolinky. Vo svojom vlastníctve má momentálne 403 nájomných bytov. K dispozícii je 347 bytov bežného štandardu a 56 bytov nižšieho štandardu. Nachádzajú sa najmä na uliciach Štúrova, Dolinky a Petra Jilemnického. Nájomné bývanie má predovšetkým pomáhať ľuďom, ktorí si nedokážu zabezpečiť primerané bývanie vlastnými silami. Prideľovanie mestských nájomných bytov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Detva. Žiadosti posudzuje oddelenie správy majetku mestského úradu v spolupráci s referátom sociálnych vecí.