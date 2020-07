Severný Spiš a Pieniny ponúkajú viac ako 200 km cykloturistických trás

Stará Ľubovňa/Lechnica/Červený Kláštor 15. júla (TASR) - Región severného Spiša a Pienin ponúka pre návštevníkov viac než 200 kilometrov značených cykloturistických trás s rôznou náročnosťou, či už v podobe cyklochodníkov s asfaltovým povrchom alebo horských trás takzvaných singletrailov. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš-Pieniny na svojej webovej stránke.



„Lechnica, obec s najkrajším výhľadom na Tri koruny, je známa aj najväčším singletrailovým rezortom na Slovensku. Sieť horských cyklochodníkov v srdci Pieninského národného parku má dĺžku 15 kilometrov a je tvorená z troch tratí rôznej dĺžky a náročnosti,“ uviedla OOCR Severný Spiš-Pieniny. Ako ďalej priblížila, okruhy dvoch z nich, Griftof v dĺžke deväť kilometrov a Špica v dĺžke päť kilometrov, sú rodinného typu s výhľadmi na Tri koruny, Haligovské skaly či Belianske Tatry. Pre skúsených zjazdárov je určená trať Gvizd dlhá 1,3 kilometra so špecifickým výšľapom, ktorú návštevníci považujú za jednu z najlepších nielen na Slovensku.



Podľa OOCR môžu turisti absolvovať aj nenáročnú cyklotúru pod názvom Pieninská cesta v krásnej scenérii prielomu rieky Dunajec. Tá začína v Červenom Kláštore, pokračuje cez Lesnicu až do poľskej Szczawnice. Pre tých cyklistov, ktorí chcú spoznať aj rôzne krajinné a architektonické atrakcie v okolí i množstvo minerálnych prameňov, región ponúka slovensko-poľskú sieť cyklotrás s názvom Aquavelo. „Takto spojené kúpeľné mestá pohraničného regiónu tvoria cyklookruh vedúci čiastočne aj po neustále sa rozrastajúcich trasách EuroVelo naprieč celým európskym kontinentom,“ doplnila OOCR.



Spoznávať historické, kultúrne a prírodné hodnoty zo sedadla bicykla možno aj vďaka cyklotrasám spájajúcim Slovensko a Poľsko, pričom jeden z úsekov vedie až do Starej Ľubovne. „V lesoch za Ľubovnianskym hradom sa nachádza singletrailový rezort tvorený z ôsmich trailov nazvaných podľa zvierat žijúcich v tomto regióne. Vlčia, Medvedia, Rysia, Líščia, Jelenia, Diviačia, Jazvečia a Srnčia stopa sa taktiež líšia svojou dĺžkou a náročnosťou. Samotný výber názvov jednotlivých trás približuje charakter zvierat, po ktorých sú pomenované,“ dodala OOCR. Podľa nej viac než 12 kilometrov jednosmerných horských trás sa v súčasnosti teší veľkej návštevnosti nielen domácich, ale aj zahraničných cyklonadšencov.