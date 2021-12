Severovýchod Slovenska spúšťa kampaň Zimná výzva

Prešov 17. decembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska spúšťa počas zimnej turistickej sezóny kampaň Zimná výzva. Jej cieľom je ukázať turistický potenciál Prešovského kraja jeho návštevníkom. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



Zimná výzva sa začína 20. decembra 2021 a potrvá do 20. marca 2022. Tento ročník má prívlastok Expedícia Severovýchod Slovenska, keďže do kampane sú zapojené aj menej známe turistické lokality. Celkovo 15 miest v rámci Prešovského kraja je rozdelených do troch kategórií podľa náročnosti. Počas trvania projektu budú odhalené aj takzvané bonusové lokality.



"Sme veľmi radi, že sa lyžiarske strediská napokon otvárajú, zároveň sme pripravení aj na variant lockdownu, počas ktorého sa môže uskutočniť táto kampaň, keďže lokality sme vybrali tak, aby boli rozmiestnené po celom Prešovskom kraji," povedal výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



KOCR Severovýchod Slovenska umiestnila na všetky miesta zahrnuté v Zimnej výzve dve nálepky. Každý, kto prejde určitý počet miest, dostane odmenu. Jej získanie je podmienené odfotením sa účastníka súťaže pri nálepke a následným zaslaním fotografie do správy na profil Severovýchod Slovenska na sociálnej sieti alebo e-mailom na zimnavyzva@gmail.com. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke www.severovychod.sk.



Medzi lokality Zimnej výzvy v kategórii Easy patria Čertov kameň – Kamjana, Šcerbovka – vyhliadková veža, Marduňa, Eliášovka a rozhľadňa na Medveďom vrchu. V kategórii Medium je to rozhľadňa Nový Žobrák, Busov, Patria, Lavička lásky, Veterný vrch a Kozí kameň. V najnáročnejšej kategórii s názvom Hard sú zahrnuté Riaba skala, Praporec, vrch Čergov a Chata pri Zelenom plese.