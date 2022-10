Sezóna na hrade Čabraď bola v znamení obnovy jednej zo vstupných brán

Čabradský Vrbovok 16. októbra (TASR) - Združenie Rondel, ktorého členovia sa spolu s dobrovoľníkmi viac ako dve desaťročia starajú o obnovu hradu Čabraď v okrese Krupina, vykonalo v uplynulej sezóne najviac prác na obnove južného portálu tretej vstupnej brány. Pre TASR to uviedol predseda združenia Albert Loydl.



"Pri obnove južného portálu tretej vstupnej brány sme dokončili kvádre ostenia hlavného vstupu, doplnili sme množstvo muriva z lomového kameňa nad vstupom pre peších, v ktorom sa zrekonštruovala vpadlina pre padací most a otvor pre kladku," priblížil práce Loydl. "Vrcholom bolo záverečné zaklenutie hlavného vstupu klenbou, ktorá tak vytvorila základ pre ďalšie plánované doplnenie muriva nad portálom. Vytvorí sa tak v budúcnosti bezpečný a reprezentatívny vstup do horného hradu," dodal.



Členovia združenia a dobrovoľníci sa pustili vďaka pomoci z Uhrovského hradu aj do záchrany okenného otvoru vo východnom paláci. "Tam sa domuroval rozpadnutý parapet a začalo sa s rekonštrukciou okenného záklenku. Veríme, že sa dielo budúci rok dokončí a môžeme sa pustiť do ďalšieho vedľajšieho okna," uviedol Loydl.



V lete sa podarilo dokončiť pultovú striešku nad vstupom do pivničky pod sýpkou. "Jej absencia nám spôsobovala zatekanie vody do interiéru, hlavne počas silnejších búrok. Zachytenú vodu sme zviedli do zbernej nádrže, čo nám pomohlo pri murárskych prácach na iných objektoch. Zvlášť, keď toto leto sa ukázalo ako mimoriadne suché a ani zachytená voda nám nestačila a museli sme si ju do hradu ešte aj dovážať," priblížil ďalej.



Zaujímavosťou tejto sezóny bola aj skúsenosť s filmovaním na hrade v rámci nakrúcania dokumentu Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom. "Na premiéru tohto dokumentu sa môžeme tešiť v decembri roku 2023," upozornil Loydl.



Združenie aktuálne pracuje s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja na vydaní zborníka o hrade, ktorý by mal ísť do tlače koncom roka. "Záujemcovia v ňom nájdu spracovanú najstaršiu históriu hradu od stredoveku po novovek, históriu záchrany hradu, ako aj informácie o prírodnej rezervácii a plazoch, zaujímavostiach v okolí a výsledkoch archeologického výskumu," doplnil Loydl.



Práce na obnove hradu sa realizovali v rámci projektu podporeného Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.