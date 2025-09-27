< sekcia Regióny
Sezóna na kúpalisku v Tornali bola slabšia, pripravujú ďalší rozvoj
Návštevnosť kúpaliska v tomto roku podľa samosprávy ovplyvnilo hneď niekoľko faktorov.
Autor TASR
Tornaľa 27. septembra (TASR) - V poradí druhá letná sezóna po obnovení kúpaliska Morské oko v Tornali bola slabšia. Kým vlani kúpalisko navštívilo vyše 30.000 ľudí, tento rok bolo návštevníkov približne 12.000. Podľa samosprávy návštevnosť počas letných mesiacov ovplyvnilo viacero faktorov. Pre TASR to uviedla primátorka Tornale Erika Győrfiová.
Tohtoročná letná sezóna na tornaľskom kúpalisku bola otvorená 28. júna, sezónu ukončili koncom augusta. „Návštevnosť v roku 2025 hodnotíme ako slabšiu, keďže v porovnaní s rokom 2024 prestavuje približne tretinu, čo nám je veľmi ľúto. V roku 2024 sme mali na naše podmienky výbornú návštevnosť 33.000 návštevníkov,“ uviedla primátorka.
Návštevnosť kúpaliska v tomto roku podľa samosprávy ovplyvnilo hneď niekoľko faktorov. „V prvom rade to bolo počasie, a to hlavne v júli, kde sme mali veľký výpadok návštevníkov,“ skonštatovala Győrfiová. Neistotu vo verejnosti podľa jej slov vyvolal aj prípad úmrtia 11-ročného chlapca po nákaze smrteľným parazitom Naegleria fowleri, ktorý bol na Slovensku zaznamenaný. „Z uvedeného dôvodu sme aj opakovane zverejňovali kompletný protokol o výsledku kontroly kvality vody. Voda v našom bazéne bola celé leto v súlade so všetkými normami,“ uviedla s tým, že sezónu v Tornali zrejme negatívne ovplyvnilo aj otvorenie novej atrakcie na kúpalisku v Rimavskej Sobote.
Samospráva v Tornali chce aj dva roky po otvorení obnoveného kúpaliska ďalej pokračovať v jeho rozvoji. V súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na komplexnú obnovu bývalého 50-metrového plaveckého bazéna. „Chceli by sme ho prebudovať tak, aby tam bola aj plavecká časť, relaxačná časť a k tomu menšia časť formou detského bazéna,“ priblížila primátorka s tým, že bazén by bol napúšťaný ohrievanou vodou. Radnica pripravuje aj rekonštrukciu autokempingu, rozvoj celého areálu však bude závisieť od finančných možností mesta a od vyhlásených dotačných výziev.
Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Areál bol pre zlý stav niekoľko rokov pre verejnosť zatvorený, mestu sa ho podarilo obnoviť za vyše pol milióna eur. Kúpalisko bolo opätovne otvorené v roku 2024.
