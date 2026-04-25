Sezóna na severnom Spiši a v Pieninách sa začne odomykaním Dunajca
Autor TASR
Stará Ľubovňa 25. apríla (TASR) - Sériou podujatí od soboty do 3. mája oficiálne otvoria na severnom Spiši a v Pieninách letnú turistickú sezónu, ktorá prepojí tradície, históriu a rodinnú zábavu. Ako TASR informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš - Pieniny Jakub Ondrej, maratón podujatí odštartuje v sobotu v Červenom Kláštore.
„Tradičné odomykanie Dunajca symbolicky otvorí hladinu rieky pre drevené plte, rafty a kajaky. Návštevníci sa môžu tešiť na svätú omšu so spišským biskupom Mons. Františkom Trstenským, vystúpenia goralských folklórnych súborov a prvý oficiálny splav tohtoročnej sezóny prielomom Dunajca pod majestátnymi Tromi korunami. Program sa odohráva v Červenom Kláštore a Lesnici,“ uviedol Ondrej.
V nedeľu (26. 4.) sa na hrade Ľubovňa a v priľahlom skanzene uskutoční slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny. Súčasťou otvorenia bude slávnostná svätá omša v hradnej kaplnke, ukážky sokoliarskeho a šermiarskeho umenia a dobovú hudbu. Pripravené je aj sprístupnenie nových expozícií, ktoré pracovníci múzea pripravili pre rok 2026.
Program podľa Ondreja plynule prejde do májových osláv. Vo štvrtok 30. apríla sa uskutoční Ľubovniansky máj. Pôjde o tradičné stavanie mája v Starej Ľubovni spojené s kultúrnym programom a oslavou miestnych zvykov. Súčasťou podujatia bude aj ukážka tradičných remesiel a tvorivé dielne.
V piatok 1. mája otvorí svoje brány najväčšie prírodné bludisko v strednej Európe - Viktóriine záhrady. Návštevníkov čaká celodenný program, detské divadielko a potulky v zelenom bludisku Čertova skala.
Záver otváracieho týždňa bude patriť remeslám a rodinnej zábave. Od piatka do nedele 3. mája sa uskutoční podujatie s názvom Odtlačené do modra, ktoré ponúkne zážitkovú prehliadku meštianskeho domu na námestí v Starej Ľubovni. Návštevníci si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať techniku modrotlače, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO.
Obec Hniezdne privíta jar v nedeľu veľkým rodinným podujatím. Program v Nestville Parku bude zameraný na ľudové tradície, ochutnávky regionálnych špecialít a zábavu pre najmenších.
„Tento rok otvárame sezónu spoločne ako jeden silný celok. Turistom dávame k dispozícii cestu od nespútanej prírody Pienin až po živú históriu v Starej Ľubovni a moderné atrakcie v Hniezdnom. Na spoznanie regiónu severného Spiša a Pienin tak jeden deň určite nestačí,“ dodal Ondrej.
