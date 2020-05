Sezóna pre cyklistov sa začala, pribudnú viaceré novinky

Liptovský Mikuláš 12. mája (TASR) – Nové cyklostojany, lavičky či fontánka na pitie pribudnú tento rok v okolí vnútromestskej cyklotrasy a cyklochodníka v Liptovskom Mikuláši. Novinkou pre cyklistov v meste je tiež nabíjacia stanica pre elektrobicykle, v pláne je aj výstavba cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej.



"Nabíjaciu stanicu na elektrobicykle inštalujeme v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov v centre mesta. Bicyklujúca verejnosť tak môže využiť štyri nabíjacie body v centre, elektronickú cyklopumpu pri Múzeu Janka Kráľa a tiež cyklopumpu pri Vrbickom moste. Súčasťou cyklochodníka sú tri odpočívadlá s lavičkami. Cyklochodník je už pozametaný a pripravený na všestranné vyžitie," uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



V parku na Rachmaninovom námestí je od jesene k dispozícii ďalšia časť vnútromestskej cyklotrasy, ktorá zahŕňa aj oddychovú zónu. Voľných zostalo niekoľko cykloboxov, ktoré slúžia na odloženie bicykla v čase, keď cyklisti potrebujú ísť napríklad na vlak, za prácou alebo nákupmi. "Na oddelení dopravy môžu obyvatelia podať žiadosť o prenájom, ktorú nájdu na webe mesta, alebo budú kontaktovať odbor dopravy na mestskom úrade," priblížila hovorkyňa. Voľné cykloboxy sa nachádzajú pri autobusovej stanici a v Rohonciho záhrade.



V tomto roku mesto začne aj s výstavbou cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej. Trasa bude viesť popri rieke Váh, popod železničný most, kde zmení smer popri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondrašovej. Súčasťou stavby bude aj most ponad kanál potoka Mútnik. "Štartujeme na jeseň, kedy je najskorší možný termín odstránenia drevín v trase cyklochodníka. Dokončenie by malo byť v roku 2021," poznamenal zástupca liptovskomikulášskeho primátora Ľuboš Trizna, ktorý vidí v cyklochodníku pozitívum v prepojení najväčšieho sídliska Podbreziny s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Chodník bude cyklopeší, priestor na ňom teda nájdu aj chodci.