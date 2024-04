Sezóna turistického vláčika sa v Gelnici minulý víkend odštartovala

Gelnica 29. apríla (TASR) - Sezónu turistického vláčika v Gelnici odštartovali uplynulý víkend. Na trase zo zimného štadióna na Turzov bude jazdiť najmä počas víkendov a podľa záujmu aj v iných dňoch, predovšetkým počas letných prázdnin. Pre TASR to z mesta Gelnica uviedol Milo Janáč.



Cesta vláčikom na uvedenej trase trvá približne pol hodinu, cestujúci si môžu vychutnať jazdu starým baníckym mestom a v Banskom skanzene môžu vidieť pochwerk, teda zariadenie na drvenie rudy, ďalej taviacu pec na roztavenie rudy a banskú klopačku, pomocou ktorej kedysi zvolávali baníkov do práce, ale tiež ohlasovali prípadné nešťastie v bani.



"Veľkou atrakciou je, samozrejme, štôlňa Jozef, kde môžu ľudia obdivovať viac ako polkilometrový úsek v podzemí. V okolí skanzenu sa nachádzajú aj oba Turzovské tajchy. Pre fanúšikov pešej turistiky je možnosť pokračovať vo výstupe na najvyšší vrch v našom okolí, teda Ostrý vrch, prípadne na Klipberg, ktorý je druhým najvyšším vrchom v Gelnici," uviedol.



Minulá sezóna vláčika Gelko trvala od konca apríla do konca októbra. Počas nej prepravil 554 dospelých a 745 detí. Ako Janáč spresnil, nie sú v tom započítane jazdy, ktoré uskutočnili napríklad pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším, pre deti v rámci akcií školských zariadení mesta či ľudí prevezených počas podujatia Margecianske fajnoty, na ktoré ho zapožičali.



Termíny jázd nájde verejnosť na sociálnej sieti, ako aj na webovej stránke mesta Gelnica.