Sezóna v lyžiarskom stredisku Jahodná pri Košiciach je zatiaľ slabá

Košice 28. decembra (TASR) – Tohtoročná sezóna lyžiarskeho strediska Jahodná pri Košiciach je zatiaľ veľmi slabá. Pre TASR to povedal vedúci strediska Ján Petróci. Podľa neho to súvisí s tým, že ešte nespustili veľký vlek, ako aj s opatreniami pre pandémiu nového koronavírusu.



Sezónu otvorili 4. decembra zasnežením detskej zjazdovky a otvorením dvoch vlekov. Zasnežili aj časť hlavnej zjazdovky, ktorú využívajú zatiaľ len sánkari. Petróci verí, že začiatkom budúceho roka a príchodom mrazov budú môcť pokračovať v jej zasnežovaní. „Návštevnosť je veľmi slabá, maximálne na jeden vlek. Zrejme je to z titulu testovania a aj toho, že nemáme spustený veľký vlek. Väčšinou sem chodia rodičia s malými deťmi. Uplynulý víkend bola účasť trošku vyššia. Počas pracovných dní, resp. mimo sviatkov je to ale oveľa menej,“ povedal. Čo sa týka bežkárskej trate, jej úprava závisí od množstva prírodného snehu a preto zatiaľ nie je dostupná.



Petróci tvrdí, že návštevníci strediska opatrenia vcelku dodržiavajú a sú disciplinovaní. „Deti do 10 rokov majú voľný vstup bez testovania. Preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín musí jedine dospelá osoba, ktorá využíva služby lanovej dopravy alebo vlekov. Pokiaľ len stojí vedľa pri čajovni alebo na kraji zjazdovky, nie je ho povinná mať,“ povedal. Preto je podľa neho komplikovanejšie ustriehnuť ľudí pri voľnom pohybe a to, či sú napríklad dvaja ľudia stojaci pri sebe rodinnými príslušníkmi. „Väčšinou sem však chodia rodiny s malými deťmi a prevažne majú rúškom alebo kuklou prekryté dýchacie cesty aj na tej sánkarskej časti. Pri lyžovaní je to absolútne samozrejmé. Blízko pri sebe nie sú ani na samotnej zjazdovke,“ dodal.