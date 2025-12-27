Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SEZÓNA ZAHÁJENÁ: Počas víkendu otvára viacero lyžiarskych stredísk

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Malinô Brdo má zatiaľ v prevádzke kabínkovú lanovku pre peších a spustenie strediska pre lyžiarov predpokladá v nedeľu (28. 12.).

Autor TASR
Ružomberok 27. decembra (TASR) - Viaceré lyžiarske strediská v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) počas soboty a nedele (28. 12.) spúšťajú vďaka chladnejšiemu počasiu a zasnežovacím systémom zimnú sezónu. Strediská o tom informovali na svojich weboch a sociálnych sieťach.

Ski Park Kubínska Hoľa otvoril v sobotu zimnú sezónu s piatimi zjazdovkami, sedačkovou lanovkou v spodnej časti a s dvoma detskými vlekmi. Stredisko bude denne otvorené od 8.30 h do 15.30 h.

Ski Zábava Hruštín spustilo zimnú sezónu v sobotu s dvoma zjazdovkami a s 30 centimetrami upraveného technického snehu. Prevádzková doba je každodenne od 9.00 h do 16.00 h.

Vo Vrátnej doline v Malej Fatre v sobotu spustili do prevádzky celú lokalitu Paseky aj so sedačkovou lanovkou. Denne je stredisko otvorené od 8.30 h do 15.30 h. Večerné lyžovanie je spustené každý deň od 17.00 h do 20.00 h.

Lyžiarske stredisko Jasenská dolina vo Veľkej Fatre má od soboty denne od 9.00 h do 16.00 h v prevádzke dva vleky s pomou.

Snowland Valčianska dolina v sobotu otvára zimnú sezónu s dvoma zjazdovkami, ktoré sú zatiaľ vplyvom počasia v obmedzenej prevádzke.

Zimné lyžiarske stredisko Ski Centrum Opalisko v Nízkych Tatrách nad obcou Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš má k dispozícii tri zjazdovky, sedačkovú lanovku, gombičkový vlek i detský lanový vlek. Stredisko je otvorené každý deň od 9.00 h do 16.00 h. Večerné lyžovanie je každú stredu, piatok, sobotu od 17.00 h do 21.00 h.

Po niekoľkých rokoch otvorilo svoje svahy aj lyžiarske stredisko Ski Iľanovo, ktoré ponúka lyžovačku v mestskej časti Liptovského Mikuláša. Štyristo metrov dlhý vlek s členitou zjazdovkou, prevýšením 90 metrov a detským lanovým vlekom dlhým 80 metrov je denne otvorený od 9.00 h do 16.00 h a večerné lyžovanie od 17.00 h do 20.00 h.

Orava Snow - Oravská Lesná má od piatku (26. 12.) k dispozícii tri zjazdovky, sedačkovú lanovku, pomu a dopravníkový pás. Stredisko je denne otvorené od 9.00 h do 16.00 h.

Stredisko Ski Krušetnica je denne otvorené od 9.00 h do 16.00 h a večerné lyžovanie je v čase od 17.30 h do 20.30 h.

Lyžiarske stredisko Janovky v obci Zuberec má v prevádzke päť vlekov a zjazdovky každý deň od 9.00 h do 16.00 h a večerné lyžovanie od 18.00 h do 21.00 h.

Stredisko Roháče - Spálená Dolina je do 7. januára 2026 denne v prevádzke od 8.30 h do 16.00 h a má v prevádzke päť zjazdoviek, sedačkovú lanovku i vleky.

Malinô Brdo má zatiaľ v prevádzke kabínkovú lanovku pre peších a spustenie strediska pre lyžiarov predpokladá v nedeľu (28. 12.).
