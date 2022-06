Sezónna uzávera vo Vysokých Tatrách končí, no i tak rátajte so snehom

Vysoké Tatry 15. júna (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa končí sezónna uzávera a od stredy sa otvárajú všetky turistické chodníky. Horská záchranná služba (HZS) však upozorňuje, že podmienky vo vyšších polohách ešte nie sú letné a návštevníci sa môžu stretnúť s nerovnomerne rozmiestnenou snehovou pokrývkou. Tomu treba pri plánovaní prispôsobiť aj výstroj a výzbroj.



"Napríklad na turistickom chodníku na Jahňací štít z chaty pri Zelenom plese sa pod reťazami nachádza snehové pole. Sneh sa od 2000 metrov nad morom nachádza aj vo viacerých lokalitách v Západných Tatrách," informuje HZS.



Horskí záchranári tiež pripomínajú, že si treba trasu prispôsobiť svojim schopnostiam a podmienkam v danej oblasti a na túry vychádzať v skorých ranných hodinách. Pri plánovaní je tiež dôležité sledovať počasie a výstrahy HZS či meteorológov. "So sebou treba mať okrem iného mapu, nabitý mobilný telefón, náhradné oblečenie, dostatok tekutín, lekárničku a pevnú obuv. V prípade snehu odporúčame aj mačky a turistické paličky," radí HZS a neodporúča turistom chodiť do hôr osamote, prípadne informovať o trase a čase návratu niekoho blízkeho.



Po 7,5-mesačnej prestávke môžu návštevníci Vysokých Tatier využívať všetky značkované turistické trasy, a to vrátane priechodov cez vysokohorské sedlá a chodníkov, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty. V Tatranskom národnom parku je dohromady 600 kilometrov trás, všetky sú návštevníkom dostupné až do 30. októbra.