Sezónny náučný chodník na Sysľovských poliach je opäť otvorený

Bratislava 1. júla (TASR) - Sezónny náučný chodník uprostred chráneného vtáčieho územia Sysľovských polí v Bratislave je opäť otvorený pre verejnosť. V júli je prístupná trasa po pamätné miesto Laura majer, od augusta bude možné využívať aj posledný úsek smerujúci k rakúskej obci Deutsch Jahrndorf. V priľahlom lesíku totiž ešte počas júla hniezdia sokoly kobcovité. Pribudla aj Rusovská lúka. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Rusovská lúka je celoročne prístupný priestor s novými drevinami i lavičkami. Nachádza sa na konci Vývojovej ulice pred hranicou chráneného územia. Podľa samosprávy má svojou rozlohou potenciál na ďalší rozvoj a umiestnenie prvkov rekreačného mobiliáru. Napríklad detského ihriska, oploteného výbehu pre psy, interaktívnych ekovýchovných prvkov, prípadne prvkov pripomínajúcich jeho históriu.



"Je podobne zaujímavá na výlet do prírody ako Sysľovské polia, no nedochádza tu k vyrušovaniu dropov a sokolov kobcovitých. Je to dôležité, pretože pre časté vyrušovanie môžu dropy a sokoly zanechať hniezdenie," konštatuje Tomáš Veselovský z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ktorý vníma pozitívne, že mesto vytvára lákavé prírodné plochy v každej z mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo.



Okrem Rusovskej lúky vytvorilo hlavné mesto v okolí aj ďalšie oddychové miesta. Zrevitalizovalo napríklad trojmedzný slovensko-maďarsko-rakúsky bod, v Čunove pri jazere Cilina odstránilo čiernu stavbu a nahradilo ju prírodným dreveným amfiteátrom. V Rusovciach vysadilo Jedlý les, ktorý má postupne prinášať jedlé plody ovocných drevín pre návštevníkov aj voľne žijúce vtáctvo. Na jeseň by malo pribudnúť aj oddychové miesto v Jarovciach. Na budúci rok je plánovaná stavba drevenej pozorovacej veže v blízkosti trojmedzia.



V Chránenom vtáčom území Sysľovské polia sú už druhý rok realizované zmeny, ktorými sa Bratislava snaží zachrániť ohrozené vtáčie druhy, dropa veľkého a sokola kobcovitého. Najdôležitejším opatrením na záchranu dropa je zlepšenie jeho biotopov vytváraním trávnato-bylinných porastov a biopásov. Vďaka tomu tam hniezdi tento rok desať až 12 dropích sliepok, v zime ornitológovia zaznamenali rekordný počet 580 zimujúcich dropov. Výsadba drevín napomáha sokolovi kobcovitému. Hniezdi najmä v búdkach inštalovaných v území na rôznych miestach, celkovo ich už bolo osadených vyše 250.



Sezónny náučný chodník je prístupný verejnosti od 1. júla do 30. septembra.