Záujem Popradčanov o systém zdieľaných bicyklov bol veľký, tvrdí mesto

Poprad 18. novembra (TASR) - Pod Tatrami v týchto dňoch ukončili sezónu tzv. bikesharingu. Podľa radnice bol záujem Popradčanov o systém zdieľaných bicyklov počas šiestich mesiacov veľký, a to aj napriek sezóne poznačenej pandémiou. "K zdieľaným 85 smart bicyklom pribudli túto sezónu ďalšie novinky, a to 30 elektrických kolobežiek, desať moderných skútrov a 30 elektrických bicyklov, ktoré si obyvatelia, ako i návštevníci hneď obľúbili," uvádza samospráva na svojej stránke.



Mesto spustilo riešenie pre trvalo udržateľnú zdieľanú mobilitu a spolu so spoločnosťou Antik vybudovali po celom meste sieť nabíjacích staníc. Nadšenci zdieľaných bicyklov, kolobežiek a skútrov absolvovali prvú jazdu hneď po spustení 30. apríla. "Spolu absolvovali presne 14.300 jázd a najazdili vyše 21.970 kilometrov. Priemerná dĺžka jazdy bola deväť minút," konkretizuje mesto s tým, že priemerná vzdialenosť jazdy bola zhruba 1,5 kilometra a priemerný počet jázd na deň 81.



Rekord v maximálnom počte jázd padol 6. apríla, za tento deň ich bolo spolu 164. Priemerný počet jázd na deň bol pri zdieľanom bicykli 48, kolobežke 29, elektrickom skútri štyri a elektrickom bicykli 11.



"Bikesharing má v súčasnosti zimnú prestávku, počas ktorej prejdú bicykle, kolobežky a skútre opravou a úpravami. Do užívania sa vrátia opäť na jar, pričom presný dátum ich vrátenia do popradských ulíc bude závisieť od poveternostných podmienok," uzatvára radnica.