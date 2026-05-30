Sezónu medu otvára podujatie Rodinný Medokvas v Smoleniciach
Autor TASR
Smolenice 30. mája (TASR) - Sezónu medu a medoviny otvára v Smoleniciach počas soboty a nedele (31. 5.) v čase od 13.00 do 21.00 h podujatie Rodinný Medokvas. Festival prebieha v areáli Nektária Smolenice pod Smolenickým zámkom. Po prvý raz sa výraznejšie zameriava na rodiny s deťmi. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Návštevníkov čaká detská zóna s atrakciami, hrami a tvorivými aktivitami. Súčasťou programu budú karaoke, slamový svet, kreslenie na steny, veterný háj, voňavá lúka, tvorivé dielničky, detské hry či maľovanie na tvár.
Podľa slov riaditeľa OOCR Trnava Tourism Alexandra Prostináka podujatie prepája lokálnu výrobu, blízkosť prírody a príjemnú atmosféru pod Smolenickým zámkom.
Festival ponúkne aj ochutnávku medových špecialít vrátane rôznych druhov medových nápojov. Gastronomickú ponuku doplnia stánky s občerstvením. Súčasťou sobotňajšieho programu bude aj živá hudba.
