Sezónu na hradoch Pohronskej cesty otvorili svetelným signálom

Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Hrady Pohronskej hradnej cesty a ďalšie lokality v ich okolí už štvrtýkrát prepojil svetelný signál. Podujatie, ktoré sa konalo v piatok 15. marca, tak otvorilo na hradoch ďalšiu turistickú sezónu.



"Na tohtoročnom vysielaní svetelného signálu sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí a zapojilo sa 11 lokalít v Banskobystrickom kraji," informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Ako uviedla, tento rok sa svetelným signálom prepojili Zvolenský zámok, Pustý hrad, zaniknuté hrady Peťuša, Teplica a Žakýl, hrady Revište a Šášov, pridali sa ďalšie lokality mimo Pohronskej hradnej cesty, ktoré však v minulosti tiež patrili do signalizačnej siete, a to hrad Sitno, Vartovka v Krupine, kláštor Bzovík a Vartovka v Banskej Bystrici.



Novinkou tohto roku bol kláštor Bzovík, ktorý sa do vysielania svetelného signálu zapojil prvýkrát. Podľa Kataríny Herkovej, ktorá organizovala skupinu v Bzovíku, prišlo na podujatie okolo 40 ľudí a spoločne sa svetelným signálom spájali s vrchom Sitno a Vartovkou v Krupine.



Po druhý raz sa do podujatia zapojilo aj mesto Banská Bystrica. V minulom roku neoficiálne, tento rok oficiálne pochodom pre verejnosť, ktorý štartoval pred historickou radnicou. Podľa organizátorov sa k iniciatíve pridalo približne 50 ľudí, z Vartovky v Banskej Bystrici svietili na Pustý hrad.



"Počas vysielania svetelného signálu sme registrovali svetlá aj mimo nahlásených lokalít. Podľa pozorovania svetiel a komentárov v príspevkoch na sociálnych sieťach usudzujeme, že sa zapájali aj iné lokality, napríklad hrádok v Sielnici či kaštieľ v Zolnej. Som veľmi rád, že sme toto podujatie začali organizovať, že sa teší veľkej obľube návštevníkov a že spája ľudí a regióny," konštatoval Ján Beljak, hlavný archeológ na Pustom hrade a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj.