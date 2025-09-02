< sekcia Regióny
Sezónu na Kurinci ukončili, návštevnosť dosiahla 77.600 ľudí
Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s geotermálnou vodou.
Rimavská Sobota 2. septembra (TASR) - V rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda v Rimavskej Sobote v nedeľu (31. 8.) ukončili tohtoročnú letnú sezónu. Kúpalisko s novým bazénom s vlnobitím počas uplynulých mesiacov prilákalo 77.600 návštevníkov. Pre TASR to uviedli Technické služby mesta Rimavská Sobota.
Letná sezóna na Kurinci sa začala 14. júna, počas leta bol návštevníkom tradične k dispozícii aj kempingový areál. „Sezónu hodnotíme ako veľmi dobrú napriek tomu, že počasie nebolo vždy ideálne a bolo veľmi premenlivé. Návštevnosť v bazénovom komplexe bola vyššia oproti roku 2024 o približne 1000 osôb a v stanovom tábore o viac ako 3700 osôb,“ priblížili technické služby.
Vyššiu návštevnosť v porovnaní s vlaňajškom, a to napriek premenlivému počasiu, technické služby pripisujú najmä novému bazénu s vlnobitím. Atrakciu za vyše dva milióny eur samospráva vybudovala z úverových zdrojov. Primátor mesta Jozef Šimko v uplynulých týždňoch na sociálnej sieti označil tohtoročnú letnú sezónu na Kurinci za historicky najlepšiu, ešte v polovici augusta informoval o tom, že tržby presiahli sumu milión eur.
