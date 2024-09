Sezónu ukončilo aj košické kúpalisko, plavecký bazén je k dispozícii

Košice 10. septembra (TASR) - Letnú sezónu oficiálne ukončili aj na kúpalisku Červená hviezda (ČH), plavecký bazén je však naďalej k dispozícii. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že uplynulá letná sezóna bola jednou z najlepších za uplynulé roky. Brány oboch mestských kúpalísk prekročilo dokopy vyše 75.000 návštevníkov.



Letnú sezónu na kúpalisku Rumanova ukončili 1. septembra a na ČH v nedeľu (8. 9.). "Vydarenú letnú sezónu sme síce ukončili, no prevádzka kúpaliska ČH pokračuje aj naďalej. Tento a nasledujúci týždeň bude aj napriek avizovanému zhoršeniu počasia otvorený 33-metrový plavecký bazén pre plavecké a vodnopólové kluby ako aj pre verejnosť, a to každý deň medzi 6.00 - 19.00 h," uviedol námestník riaditeľa mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz s tým, že harmonogram obsadenosti a voľných dráh je zverejnený na webovej stránke plavarenkosice.sk.



Vstup bude zabezpečený cez pokladňu od parkoviska pri vodnopólovom bazéne. V areáli ČH však oproti letnej sezóne nebudú okrem plaveckého v prevádzke žiadne ďalšie bazény alebo vírivka. Dôvodom je príprava prekrytia vodnopólového bazéna na zimnú sezónu. Počas nasledujúcich mesiacov bude totiž slúžiť ako náhrada za rekonštruovanú Mestskú krytú plaváreň.



"Minulý týždeň sa nám podarilo postaviť nafukovaciu halu, do konca tohto týždňa by sme chceli napustiť bazén a pripraviť zázemie. Po získaní príslušných povolení od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva by sme s prevádzkou prestrešeného vodnopólového bazéna pre verejnosť a športové kluby chceli začať už od budúceho víkendu," dodal Ferencz.



Na Rumanovej sa počas 2,5 mesačnej prevádzky vystriedalo 39.703 návštevníkov. Kúpalisko ČH fungovalo v septembri o týždeň dlhšie a celkovo privítalo 35.629 ľudí, čo je takmer o 60 percent viac ako vlani.